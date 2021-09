Sensacja w US Open! Schwartzmann odpada po pięciosetowym boju

To było niemal 4,5-godzinna walka, w której wielokrotnie dochodziło do zmiany sytuacji na froncie. Botic van de Zandschulp mógł zakończyć spotkanie zdecydowanie szybciej, gdy prowadził po dwóch setach 6:3, 6:4. Diego Schwartzman wrócił jednak do walki i wygrał trzecią partię 7:5 (w setach 1:2) i pociągnął dobrą passę w następnej części - wygrana również 7:5. Zwycięzcę wyłoniono dopiero w piątym secie. Wtedy Zandschulp nie dał szans swojemu przeciwnikowi, pokonując go 6:1.

Diego Sebastian Schwartzman przegrywa w 1/8 finału US Open. Wicelider rankingu na drodze Zandschulpa

Botic Van De Zandschulp wykonuje niesamowitą pracę na turnieju US Open notując już siódmą wygraną z rzędu. Przypomnijmy, że Holender zajmujący 117. miejsce w rankingu ATP musiał przejść przez turniej kwalifikacyjny, gdzie odniósł pierwsze trzy zwycięstwa. W pierwszym meczu w turnieju zasadniczym pokonał Hiszpana Carlosa Tabernera (105. ATP; 3:2), następnie trafił na Caspera Ruuda (11. ATP; 3:1), Facundo Bagnis (80. ATP; 3:1) i w końcu na Diego Sebastiana Schwartzmana.

Holenderski tenisista awansował do ćwierćfinału singla Wielkiego Szlema, w którym zmierzy się z Daniłłem Miedwiediewem (2. ATP). Spotkanie między zawodnikami odbędzie się w najbliższy wtorek (7 sierpnia). Mecz wystartuje prawdopodobnie o godz. 18:00.

Dodajmy, że Diego Sebastian Schwartzman na ostatnim turnieju US Open w 2019 roku awansował do ćwierćfinału, jednak na tym etapie zakończył swoją przygodę z zawodami. Podobny wynik osiągnął w 2017 roku. To jego najlepszy etap, do którego doszedł na turniejach na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych.