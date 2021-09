Miedwiediew oszukał rywala. Niby się poddał, a wyszło mu zagranie życia! [WIDEO]

Wicelider światowego rakingu Daniił Miedwiediew bez żadnych problemów awansował do III rundy US Open, rozprawiając się w trzech setach 6:4, 6:1, 6:2 z Niemcem Dominikiem Koepferem. Jedna z akcji rosyjskiego tenisisty z tego spotkania może śmiało kandydować do zagrania całego turnieju.

3 screen/ Eurosport - https://twitter.com/Eurosport_PL/status/1433341920227495937 Otwórz galerię Na Gazeta.pl