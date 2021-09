Iga Świątek gra w II rundzie US Open. Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz Polki? [TRANSMISJA]

Iga Świątek była zdecydowaną faworytką spotkania z Jamie Loeb. Dla Amerykanki był to dopiero drugi występ w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Poprzedni miał miejsce sześć lat temu, także w Nowym Jorku. 26-latka nie dawała za wygraną, ale nie miała ani jednej szansy na przełamanie. Polka świetnie serwowała i ostatecznie wygrała swoje pierwsze spotkanie na tegorocznym US Open 6:3, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

- W Wielkim Szlemie nie ma łatwych meczów. Do tego pierwsze rundy są trudne, gdy się występuje w roli faworytki, a ja się tego cały czas uczę. Trochę się dziś denerwowałam, ale to zwycięstwo doda mi pewności siebie - powiedziała Świątek po zakończeniu spotkania z Loeb.

Tsitsipas znowu to zrobił! Kibice go wygwizdali, ale rywal się nie pozbierał

Iga Świątek wraca na kort. Polka powalczy o III rundę US Open

Rywalką Igi Świątek w II rundzie wielkoszlemowego US Open będzie Fiona Ferro. Francuzka w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju pokonała Japonkę Nao Hibino 6:1, 6:4. 24-latka jest zdecydowanie niżej notowana od Polki - zajmuje dopiero 74. miejsce w rankingu WTA. Obie tenisistki mierzyły się ze sobą do tej pory tylko raz. Miało to miejsce w lutym w III rundzie Australian Open. Górą była wtedy Świątek, która wygrała 6:4, 6:3.

Największymi sukcesami w karierze Fiony Ferro są dwa wygrane turnieje WTA - w Lozannie (2019) i Palermo (2020). W turniejach wielkoszlemowych Francuzka najdalej dotarła do IV rundy. Miało to miejsce na zeszłorocznym Roland Garros.

Awantura na US Open. "Idzie do łazienki dwa razy dłużej niż Jeff Bezos leci w kosmos"

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Iga Świątek - Fiona Ferro?

Pojedynek II rundy US Open pomiędzy Igą Świątek a Fioną Ferro odbędzie się w czwartek 2 września. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 17 czasu polskiego. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz online w Eurosport Playerze.