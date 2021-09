Hubert Hurkacz zagra w II rundzie US Open. Gdzie i o której? [Transmisja TV, Stream]

Hubert Hurkacz awansował do II rundy rywalizacji singlowej w US Open, co jest wyrównaniem jego najlepszego osiągnięcia w tym turnieju z 2018 i 2020 roku. Polak w pierwszym spotkaniu obecnej edycji pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa 6:3, 6:4, 6:3.

Hubert Hurkacz ma za sobą nieudany występ na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polak odpadł już w drugiej rundzie, gdzie lepszy od niego okazał się Brytyjczyk Liam Broady. Przed kolejnym turniejem wielkoszlemowym zawodnik z Wrocławia zagrał w Toronto oraz Cincinnati. W pierwszym z nich Hurkacz doszedł do ćwierćfinału (tam lepszy okazał się Danił Miedwiediew), a w drugim zatrzymał się na 1/8 finału, gdzie przegrał z Pablo Carreno Bustą.

W II rundzie US Open przeciwnikiem Hurkacza rozstawionego w imprezie z numerem 10 będzie Andreas Seppi, który w I rundzie niespodziewanie poradził sobie z Węgrem Martonem Fucsovicsem, wygrywając 2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6. Włoski tenisista w ostatnich turniejach w USA nie radził sobie najlepiej, odpadając już w pierwszych rundach w Waszyngtonie, Cincinnati i Winston-Salem. Dla polskiego tenisisty pojedynek z Seppim będzie pierwszym w karierze. Włoski zawodnik ostatni turniej wygrał w marcu 2021 roku w challengerze we włoskim Bielli.

US Open. Gdzie i kiedy mecz Hurkacza w II rundzie US Open?

Mecz Polaka z Włochem odbędzie się 2 września 2021 roku. Początek około godz. 18:30 na korcie Billie Jean King w Nowym Jorku. Spotkanie będzie dostępne do obejrzenia w Eurosporcie, na stronie internetowej eurosportplayer.com oraz w aplikacji mobilnej Eurosport Player. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.