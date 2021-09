Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą o 2,5 mln dolarów! Tak wygląda pula nagród na US Open

Dwójka polskich tenisistów - Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do II rundy rywalizacji singlowej w US Open. Świątek pokonała we wtorek w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju Amerykankę Jamie Loeb 6:3, 6:4, natomiast Hurkacz wygrał w I rundzie z Białorusinem Jegorem Gierasimowem 6:3, 6:4, 6:3. Z turniejem już na pierwszym etapie pożegnała się za to nasza trzecia reprezentantka - Magda Linette. 29-latka przegrała z Coco Gauff 7:5, 3:6, 4:6.

Dobry występ w US Open to nie tylko szansa na zapisanie się w historii tenisa, ale również na spory zarobek. W puli nagród rozpoczynającego się w poniedziałek wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku jest 57 500 000 dolarów, czyli o nieco ponad trzy miliony więcej niż rok temu.

Triumfatorzy tegorocznego US Open w singlu zarobią 2,5 miliona dolarów. Jest to jednak o pół miliona niższa kwota niż w zeszłym roku. W 2020 Naomi Osaka i Dominic Thiem zarobili za zwycięstwo po 3 miliony dolarów. Wzrosły za to zarobki na niższych etapach turnieju.

Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2021 w grze pojedynczej (kwoty w dolarach):