Iga Świątek poznała rywalkę w II rundzie US Open! Trudniejsze zadanie Polki

Iga Świątek była zdecydowaną faworytką spotkania z Jamie Loeb. Dla Amerykanki był to dopiero drugi występ w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Poprzedni miał miejsce sześć lat temu, także w Nowym Jorku. 26-latka nie dawała za wygraną, ale nie miała nawet ani jednej szansy na przełamanie. Polka świetnie serwowała i ostatecznie wygrała swoje pierwsze spotkanie na tegorocznym US Open 6:3, 6:4.

- W Wielkim Szlemie nie ma łatwych meczów. Do tego pierwsze rundy są trudne, gdy się występuje w roli faworytki, a ja się tego cały czas uczę. Trochę się dziś denerwowałam, ale to zwycięstwo doda mi pewności siebie - powiedziała Świątek po zakończeniu spotkania z Loeb.

W II rundzie tegorocznego US Open Iga Świątek zmierzy się z Fioną Ferro. Francuzka w I rundzie turnieju pewnie pokonała Japonkę Nao Hibino 6:1, 6:4. 24-latka jest zdecydowanie niżej notowana od Polki - zajmuje dopiero 74. miejsce w rankingu WTA. Obie tenisistki mierzyły się ze sobą do tej pory tylko raz. Miało to miejsce w lutym w III rundzie Australian Open. Górą była wtedy Świątek, która wygrała 6:4, 6:3.

Iga Świątek w każdym z trzech rozegranych w tym roku turniejów wielkoszlemowych docierała przynajmniej do IV rundy. Na tym etapie zakończyła swój udział w Australian Open i Wimbledonie. We French Open, gdzie broniła tytułu z zeszłego roku, udało jej się natomiast dotrzeć do ćwierćfinału.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Iga Świątek - Fiona Ferro?

Pojedynek II rundy US Open pomiędzy Igą Świątek a Fioną Ferro odbędzie się w czwartek 2 września. Nie jest jeszcze znana dokładna godzina, o której obie tenisistki pojawią się na korcie. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz online w Eurosport Playerze.