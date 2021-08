Iga Świątek rozpoczyna US Open. Gdzie i o której oglądać pierwszy mecz Polki? [TRANSMISJA]

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Polka bardzo szybko pożegnała się z rywalizacją w igrzyskach olimpijskich w Tokio, a następnie w turnieju WTA w Cincinnati. Na igrzyskach 20-latka została wyeliminowana już w swoim drugim spotkaniu przez Paulę Badosę, a w Cincinnati przegrała w I rundzie z Tunezyjką Ons Jabeur, z którą przegrała wcześniej w tegorocznej edycji Wimbledonu.

Iga Świątek rozpoczyna walkę w US Open. Na początek pojedynek z kwalifikantką

We wtorek 31 sierpnia Iga Świątek rozpocznie rywalizację w wielkoszlemowym US Open. W przeciwieństwie do turnieju w Cincinnati tym razem los był łaskawy dla Polki i na sam początek nasza tenisistka zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką. Będzie nią Amerykanka Jamie Loeb, która dostała się do turnieju przez kwalifikacje.

26-letnia Loeb zajmuje dopiero 194. miejsce w rankingu WTA. Ostatnio Amerykanka jest jednak w bardzo dobrej formie. Na początku sierpnia zagrała w finale turnieju WTA 125 w Charleston. Przegrała jednak w nim ze swoją rodaczką Varvarą Lepchenko. Był to jej pierwszy w karierze finał turnieju WTA. W turniejach wielkoszlemowych nie udało jej się jeszcze przekroczyć III rundy.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Iga Świątek - Jamie Loeb?

Pojedynek I rundy US Open pomiędzy Igą Świątek a Jamie Loeb odbędzie się we wtorek 31 sierpnia. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 22:00 bezpośrednio po spotkaniu Chardy - Berrettini. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz online w Eurosport Playerze.