Hubert Hurkacz zaczyna US Open. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Hubert Hurkacz we wtorek rozpocznie rywalizację w US Open. Jego rywalem w I rundzie będzie Białorusin Jegor Gierasimow. Gdzie i kiedy oglądać to spotkanie? Transmisja TV, stream online.

3 Fot. Kareem Elgazzar / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl