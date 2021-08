Hurkacz i Linette poznali rywali w I rundzie US Open. Iga Świątek wciąż czeka

Rozstawiona z numerem siódmym Iga Świątek musi uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o poznanie nazwiska jej pierwszej rywalki. Wyłoni się ona dopiero po zakończeniu kwalifikacji. Jeżeli Polka wygra swoje pierwsze starcie, w kolejnej rundzie zagra z Fioną Ferro lub Nao Hibino.

Trudne zadanie Linette, znacznie łatwiejsze Hurkacza

Znacznie trudniejsze zadanie będzie czekać Magę Linette. 29-letnia tenisistka z Poznania zagra w pierwszej rundzie z rozstawioną z numerem 21. Cori Gauff. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polka w kolejnym starciu również zmierzy się z Amerykanką - Madison Keys lub Sloane Stephens.

Rozstawiony z numerem 10. Hubert Hurkacz trafił w pierwszej rundzie na Białorusina Jegora Gerasimowa, z którym jak dotąd jeszcze nigdy się nie mierzył. Polak będzie zdecydowanym faworytem tego starcia, a w przypadku zwycięstwa w kolejnym starciu zagra ze zwycięzcą pary Andreas Seppi / Marton Fucsovics.

Najlepszy wynik w US Open Iga Świątek osiągnęła w 2020 roku, kiedy to w 3. rundzie przegrała 0:2 (4:6, 2:6) z Wiktorią Azarenką. Najlepsze osiągnięcie Magdy Linette to również trzecia runda przed rokiem, kiedy to przegrała 0:2 (3:6, 2:6) z Anett Kontaveit. Hubert Hurkacz z kolei jeszcze nigdy nie dotarł w Nowym Jorku dalej niż do drugiej rundy.

W kwalifikacjach do tegorocznego US Open rywalizuje jeszcze trójka innych polskich tenisistów - Urszula Radwańska, Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. Z rywalizacji odpadły już Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch.

Ostatni wielkoszlemowy turniej w aktualnym sezonie rozpocznie się 30 sierpnia. Tytułu sprzed roku będzie bronić Naomi Osaka. Triumfator w rywalizacji mężczyzn, Austriak Dominic Thiem nie wystąpi w tegorocznej edycji z powodu kontuzji.