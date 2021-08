Gwiazda sportu zachwycona Robertem Lewandowskim. "Podziwiam go"

Po wygraniu turnieju w Toronto i dotarciu do półfinału w Cincinnati Danił Miedwiediew stał się jednym z głównych faworytów nachodzącego US Open. Impreza wielkoszlemowa rusza w najbliższy poniedziałek, a przebywający już w Nowym Jorku Miedwiediew opowiedział o swojej drugiej miłości obok tenisa: Bayernie Monachium. Rosjanin od lat kibicuje niemieckiej drużynie, a jego ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski.

Miedwiediew wychwala Lewandowskiego

- Uwielbiam to, jak Lewandowski pracuje nad swoją grą i formą fizyczną. Podziwiam go, także jego podejście mentalne. Kiedyś można było śledzić zawodników tylko na boisku, teraz mamy szansę śledzić ich na Instagramie i zobaczyć, co robią. Mam ogromny szacunek do Lewandowskiego i tego, co robi ze swoim ciałem. Takie samo podejście staram się zachować w tenisie. To, co robisz poza kortem, odgrywa ogromną rolę w twoim sukcesie - przyznał Miedwiediew w rozmowie z portalem spox.com.

Wicelider rankingu ATP jest kibicem Bayernu od lat. - Zakochałem się w piłce nożnej i Bayernie, gdy miałem 12 lat. Byli wtedy naprawdę dobrzy i pamiętam, jak mówiłem rodzicom, że Bayern gra i musimy obejrzeć ich mecz - przyznaje. Jako dziecko wychowywane w Rosji Miedwiediew kibicował także CSKA Moskwa. - Ale oni albo nie grali w Lidze Mistrzów, albo szybko w niej przegrywali. Potrzebowałem zespołu, który będzie błyszczał w Europie i tak w moim sercu pojawił się Bayern - tłumaczy.

- Gdy byłem w szkole i na studiach oglądałem absolutnie każdy mecz Bayernu. Śledziłem treningi, każdy sparing. Dopiero, gdy stałem się lepszym tenisistą i zacząłem odnosić większe sukcesy, piłka nożna musiała zeszła na drugi plan. Nie miałem czasu jej aż tak regularnie oglądać - powiedział Miedwiediew.

Bayern docenił sukces Miedwiediewa

Rosjanin nadal śledzi losy mistrzów Niemiec. Mimo to nigdy nie był na meczu bawarskiej ekipy. - Raz byłem w Monachium, ale w czasie przerwy zimowej. Zwiedziłem stadion, poszedłem do sklepu klubowego. To było fantastyczne doświadczenie. Mam jeden cel: gdy tylko tenis będzie odgrywał mniej ważną rolę w moim życiu, postaram się chodzić na każdy mecz Bayernu - zdradził.

Miedwiediew przyznał, że zanim w Bawarii zaczął występować Robert Lewandowski, jego ulubionym piłkarzem był Mario Gomez. - Strzelał dużo goli gdy byłem dzieckiem. Nosiłem jego koszulkę z numer 33 - zakończył.

W listopadzie ubiegłego roku Rosjanin wygrał Turniej Mistrzów. Bayern Monachium zareagował na ten sukces, przygotowując specjalną koszulkę klubową z jego nazwiskiem i publikując post na Twitterze.