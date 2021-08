Polscy tenisiści walczą o ogromne pieniądze. Ile zarobią na US Open?

Zgodnie z planem US Open ma wystartować 30 sierpnia i potrwać do 12 września. W tym czasie tenisiści z całego świata będą rywalizować o olbrzymią pulę nagród. Korespondent "New York Times'a", Christopher Clarey opublikował pełną listę zarobków z podziałem na rundy turnieju w grze pojedynczej oraz podwójnej.

Zgodnie z zapiskami opublikowanymi przez amerykańskiego dziennikarza całkowita pula nagród w porównaniu z 2020 roku jest większa o ponad cztery miliony dolarów (53,4). W 2019 roku natomiast pełna kwota US Open wyniosła 57,24 miliona. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszono natomiast nagrodę dla zwycięzcy singla i to o 500 tys. oraz finalisty o 250 tysięcy, "aby umożliwić większą rekompensatę dla kwalifikantów i przegranych we wczesnych rundach".

US Open. Ile mogą wygrać finaliści i zwycięzcy tegorocznego turnieju?

Dokładne dane prezentują się następująco. W grze pojedynczej zarobki rozpoczynają się od 75 tys. dolarów. Tyle zarobią zawodnicy, którzy staną do walki w 1/128 turnieju. Awans do kolejnego etapu zwiększy ten bilans do 115 tys. dolarów, w 1/32 turnieju można liczyć na 180 tys. dolarów, a walcząc o bezpośredni awans do ćwierćfinału otrzyma się 265 tys. dolarów.

Walka w najlepszej ósemce turnieju gwarantuje pensję na poziomie 425 tys. dolarów. Półfinaliści zarobią 675 tys. dolarów i wreszcie finaliści. Zwycięzca US Open 2021 zdobędzie 2,5 mln dolarów, a dla przegranego przeznaczona zostanie kwota 1,250 miliona. Jak natomiast będą wyglądać zarobki w deblu?

Kwoty podane w grze podwójnej są przeznaczone dla całego zespołu, czyli dwóch zawodników. Duety startujące w 1/64 fazie otrzymają 20 tys. dolarów, więc po 10 tysięcy na jednego tenisistę lub tenisistkę. Awansując do kolejnych etapów pensja systematycznie wzrasta. Pary, które dotrą do najlepszej ósemki otrzymają kolejno: ćwierćfinał - 93 tysiące, półfinał - 134 tys. oraz finał - 330 tys. Zwycięzcy turnieju otrzymają do podziału 660 tysięcy dolarów.

Powyższe informacje oznaczają, że szanse na zarobienie ogromnych pieniędzy mają Iga Świątek, Magda Linette oraz Hubert Hurkacz. Ta trójka polskich tenisistów ma zapewnioną grę w turnieju bez obowiązku przechodzenia przez turniej kwalifikacyjny. To nie będą jednak jedyni reprezentanci Polski, którzy będą walczyć o najwyższe cele.

W eliminacjach zagrają Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Urszula Radwańska, Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. Wspomnijmy również, że w tegorocznym turnieju debla wystartują dwa duety: Hubert Hurkacz/Szymon Walków oraz Łukasz Kubot/Marcelo Melo (Brazylia). Na oficjalnych stronach WTA i ATP można znaleźć pełne listy startujących zawodniczek i zawodników.