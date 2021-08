Magda Linette w kolejnej rundzie turnieju WTA. Morderczy set dla Polki

Turniej w Cleveland jest dla Magdy Linette ostatnim etapem przygotowań do wielkoszlemowego US Open, który rozpocznie się już w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku. Sklasyfikowana na 51. miejscu w rankingu WTA Polka była zdecydowaną faworytką meczu z Bektas (WTA 337), która do turnieju głównego przebijała się przez kwalifikacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dla Świątek i Hurkacza to były igrzyska na przetarcie. Czego więcej od nich wymagać?"

Pierwszy set tego spotkania był nietypowy dla kobiecego tenisa. Obie panie bowiem pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe, zdobywając po ponad 80% punktów po trafionym pierwszym serwisie. Dopiero tuż przed tie-breakiem pojawiły się pierwsze break-pointy. Oba miała Magda Linette, która przy stanie 6:5 była dwukrotnie bliska zwycięstwa przy serwisie rywalki, ale bardzo dobrze serwującej Amerykance udało się wybronić i doprowadzić do tie-breaka.

W nim gra również była bardzo wyrównana, ale na szczęście, minimalnie lepsza okazała się Linette, która miała w tie-breaku dwie piłki setowe i wykorzystała drugą z nich, zwyciężając 8:6.

Nowy ranking WTA. Zmiany w czołowej dziesiątce bez wpływu na miejsce Igi Świątek

Na pierwsze przełamanie w tym spotkaniu trzeba było czekać do piątego gema w drugim secie. W nim Linette wreszcie skończyła szóstego w całym meczu break-pointa i wyszła na prowadzenie 3:2. Gdy wydawało się, że praktycznie bezbłędnie serwująca polska tenisistka pewnie utrzyma przewagę do końca, zaczął się festiwal przełamań. Najpierw Bektas wykorzystała pierwszego break-pointa w całym pojedynku i doprowadziła do stanu 4:4. Chwilę później zaciętego gema na przewagi przy serwisie rywalki wygrała Linette. Tej okazji Polka już nie zmarnowała, wygrała swój serwis, kończąc mecz już przy pierwszej piłce meczowej. W całym spotkaniu zwyciężyła 7:6, 6:4.

W drugiej rundzie rywalką Magdy Linette będzie 434. w rankingu WTA Brytyjka Tara Moore lub sklasyfikowana na 376. pozycji 16-letnia Czeszka Linda Fruhvirtova. W tym meczu Polka także będzie zdecydowaną faworytką do wygranej.