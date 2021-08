Zmiana w czołówce rankingu ATP. Hurkacz utrzymał pozycję

Hubert Hurkacz ma za sobą całkiem udany występ w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinati. Polak po raz pierwszy w karierze wygrał spotkanie w głównej drabince tej imprezy. W dodatku pokonał nie byle kogo, bo samego Andy'ego Murraya. W kolejnej rundzie Polak został jednak wyeliminowany przez brązowego medalistę igrzysk olimpijskich w Tokio Pablo Carreno-Bustę.

Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu ATP. Zverev wyprzedził Nadala

W poprzednim tygodniu wydawało się już, że Hubert Hurkacz awansuje na najwyższe w karierze 12. miejsce w rankingu ATP, ale ostatecznie okazało się, że doszło do błędu w obliczeniach. Polak pozostał więc na 13. pozycji, które utrzymał również w najnowszym notowaniu.

Kolejny Polak w rankingu ATP, czyli Kamil Majchrzak awansował ze 116. na 115 pozycję. Kacper Żuk zachował natomiast swoje 173. miejsce z poprzedniego notowania. Obaj we wtorek rozpoczną eliminacje do wielkoszlemowego US Open.

Na czele rankingu ATP w dalszym ciągu pozostaje Serb Novak Djoković, który wyprzedza Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i Greka Stefanosa Tsitsipasa. W czołówce doszło tylko to jednej zmiany. Mistrz olimpijski z Tokio Alexander Zverev awansował na 4. miejsce kosztem Rafaela Nadala.