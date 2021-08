Koniec! Hurkacz nie zagra w półfinale. O drugim secie musi szybko zapomnieć

Hubert Hurkacz i Jannik Sinner byli jedną z największych niespodzianek turnieju. W pierwszej rundzie Polak i Włoch wygrali z Danielem Evansem i Nealem Skupskim z Wielkiej Brytanii 6:3, 3:6, 10-3. W 1/8 finału Hurkacz i Sinner sensacyjnie ograli Nikolę Mekticia i Mate Pavicia [6:7(7), 7:5, 10-5 - red.], czyli parę numer 1. na świecie.

Piątkowy ćwierćfinał Polak i Włoch też zaczęli dobrze. Obaj pewnie obronili swoje pierwsze serwisy, a w czwartym gemie mieli ogromną szansę na przełamanie rywali. Chociaż Hurkacz i Sinner prowadzili 40:0 przy serwisie Austina Krajicka, to gema jednak nie wygrali. Polak i Włoch przegrali cztery kolejne piłki, przez co zamiast 3:1 dla "naszej" pary zrobiło się 2:2 i od tej pory to Amerykanie przejęli inicjatywę na korcie.

Hurkacz nie zagra w półfinale debla w Cincinnati

Steve Johnson i Krajicek po raz pierwszy przełamali Hurkacza i Sinnera w siódmym gemie 1. seta, obejmując prowadzenie 4:3. Kolejne dwa gemy także wygrali Amerykanie, przełamując Hurkacza w dziewiątym gemie.

O drugim secie Polak i Włoch powinni zapomnieć jak najszybciej. Już w drugim gemie przełamany został Sinner, a w czwartym Hurkacz. Amerykanie pewnie bronili swoich podań i w ekspresowym tempie wyszli na prowadzenie 5:0. Chociaż w szóstym gemie triumfowali Hurkacz i Sinner, to chwilę później ich rywale zakończyli mecz, wygrywając go pewnie 6:3, 6:1.

Turniej w Cincinnati jest elementem przygotowań do US Open, które rusza 30 sierpnia. Przypomnijmy, że w turnieju singlowym w Cincinnati Hurkacz przegrał w 1/8 finału z Pablo Carreno Bustą 6:7 (6-8), 6:7 (3-7).