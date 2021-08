"To naprawdę imponujące". Komentator nie dowierzał, co robi Berrettini [WIDEO]

Zobacz wideo "Dla Świątek i Hurkacza to były igrzyska na przetarcie. Czego więcej od nich wymagać?"

Do zdarzenia doszło podczas meczu 1/8 finału turnieju pomiędzy finalistą tegorocznego Wimbledonu, rozstawionym w turnieju z numerem piątym, Włochem Matteo Berrettinim (8. ATP), a Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime (17. ATP).

"To naprawdę imponujące"

Pod koniec pierwszego seta, przy stanie 5:4 dla Kanadyjczyka, serwował Matteo Berrettini. Wówczas aż cztery razy z rzędu podawał tak, że sędzia mówił: let, first serve. - Hat trick - śmiał się komentator po trzech takich zagraniach Włocha. A chwilę później dodał: - To naprawdę imponujące.

W tenisie, jeśli piłka dotknie taśmy siatki, ale wpadnie w karo serwisowe, zostaje właśnie wywołana komenda "let", a podający powtarza serwis. W jednej akcji zawodnik może zaserwować nieograniczoną liczbę letów, ponieważ nie są one uznawane za błędy serwisowe.

Jakby tego było mało, to Berrettini po czterech zagraniach w taśmę, przy piątym podaniu, trafił w aut. Dopiero jego szósta próba okazała się skuteczna.

Mecz nieco niespodziewanie wygrał Auger-Aliassime w dwóch setach 6:4, 6:3. W ćwierćfinale Kanadyjczyk zmierzy się z rozstawionym w turnieju z numerem drugim, Grekiem Stefanosem Tsitsipasem (3. ATP).

Pozostałe pary ćwierćfinałowe to: Daniił Miedwiediew (Rosja, 2. ATP) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 13. ATP), Andriej Rublow (Rosja, 7. ATP) - Benoit Paire (Francja, 50. ATP), Casper Ruud (Norwegia, 11. ATP) - Alexander Zverev (Niemcy, 5. ATP).