Rafael Nadal wydał zaskakujące oświadczenie! "Podjąłem jedyną słuszną decyzję"

Niedawno Rafa Nadal wycofał się z turniejów w Toronto i Cincinnati, ale jego sytuacja zdrowotna wciąż nie jest dobra. Hiszpański tenisista opuści także imprezy: US Open, ATP FInals i BNP Paribas Open w Indian Wells.

- Witam wszystkich, chciałem poinformować, że niestety muszę zakończyć sezon 2021. Od roku cierpię przez uraz mojej stopy znacznie bardziej, niż powinienem. Potrzebuje więcej czasu. Po przedyskutowaniu tego z zespołem i rodziną, podjąłem jedyną słuszną, choć bolesną decyzję - napisał na Twitterze Nadal.

I dodał: - Przez ostatni rok nie mogłem nawet normalnie trenować. Nie byłem w stanie przygotowywać się tak, jak powinienem. Potrzebuję czasu na regenerację. Ta kontuzja stopy ciągnie się już tak naprawdę od... 2005 roku. Przez te wszystkie lata uniemożliwiało mi to rozwój kariery sportowej. Obiecuję, że zamierzam ciężko pracować, aby w przyszłości nadal cieszyć się tym sportem.

Wielka szansa dla Djokovicia?

W tym sezonie nie zobaczymy już więc: Nadala, Federera i Thiema. Kto będzie faworytem zbliżającego się US Open? W tym roku Djoković wygrał Wimbledon, a także zdobył tytuły mistrza Australian Open i Roland Garros. Jeśli na przełomie sierpnia i września będzie najlepszy na US Open - zdobędzie klasycznego Wielkiego Szlema, czyli skompletuje zwycięstwa we wszystkich turniejach wielkoszlemowych w jednym roku. Tego nigdy nie dokonali ani Federer, ani Nadal. W całej historii tenisa zrobili to tylko Amerykanin Don Budge w 1938 roku i Rod Laver dwa razy, w roku 1962 i w roku 1969.