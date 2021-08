Spektakularna wygrana Huberta Hurkacza! Pokonał najlepszą parę na świecie

Najpierw smutek po pechowo przegranym meczu, później szał radości. Tak wyglądały ostatnie godziny dla Huberta Hurkacza. Po ponad dwu godzinnym, niezwykle zaciętym, starciu Polak przegrał z Pablo Carreno-Bustą 6:7, 6:7 w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 w Cincinnati. Niedługo później Hurkacz triumfował w deblu w pięknym stylu. To prawdziwy maraton dla Huberta, bo przystępował do spotkania z Carreno-Bustą po ponad czterech godzinach spędzonych na korcie w dwóch poprzednich dniach. Ale wróćmy do debla.

Razem z Włochem, Jannikiem Sinnerem w 1/8 finału zmierzyli się z najlepszą obecnie parą na świecie: Pavić/Mektić. Chorwaci oprócz triumfu na igrzyskach olimpijskich w Tokio, wygrali w tym roku aż sześć turniejów: w Wimbledonie, Miami, Montrealu, Eastbourne, Rzymie i Rotterdamie. A jak było w Cincinnati?

Hurkacz i Sinner przegrali pierwszego seta, ale przegrali go o włos, bo dopiero w tie-breaku. W drugim secie polsko-włoski duet przegrywał 0:2, ale zdołał wygrać cztery gemy z rzędu. Ostatecznie wygrali 7:5, wykorzystując trzeciego set balla. W decydującym secie potrzebny był super tie-break. I tak, po godzinie i czterdziestu minutach, Hurkacz i Sinner mogli cieszyć się z awansu.

W piątkowym ćwierćfinale zmierzą się z parą: Steve Johnson i Austin Krajicek.

II runda gry podwójnej: