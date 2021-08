Morderczy mecz Hurkacza! Dwa tie-breaki z medalistą igrzysk w Tokio

Po zwycięstwie w II rundzie nad Andym Murrayem, rywalem Huberta Hurkacza (ATP 12) w 1/8 finału turnieju w Cincinnati był Hiszpan Pablo Carreno-Busta (13 ATP). Hiszpański tenisista osiągnął swój największy sukces niedawno, kiedy to na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobył brązowy medal po zwycięstwie nad Novakiem Djokoviciem. Podczas turnieju w Cincinnati zawodnik rozegrał jedno spotkanie. W 1/16 finału wygrał pewnie 6:4, 6:2 z Dominicem Koepferem. Ich mecz trwał zaledwie godzinę i 20 minut. Dla porównania Hurkacz przystępował do tego spotkania po ponad czterech godzinach spędzonych na korcie w ostatnich dwóch dniach.

Od początku seta pachniało tie-breakiem. Obaj zawodnicy znakomicie serwowali i mieli na koncie kilka asów. Bliżej przełamania na początku seta był Carreno-Busta. Hiszpan w pierwszym i piątym gemie miał break pointy, ale Hurkacz znakomicie bronił się serwisem. Obaj notowali także idealne gemy, bez straty punktu. przy wyniku 5:5 Polak miał piłkę setową, ale nie wykorzystał jej. Rywal nadal znakomicie serwował. Ostatecznie musiało dojść do tie-breaku. W nim jako pierwszy przewagę uzyskał Hiszpan, ale nie nacieszył się nim długo. Kluczowe sytuacje rozegrały się od wyniku 5:5. Mini przełamanie uzyskał Hurkacz i miał piłkę setową przy własnym serwisie. Ale wtedy, akurat wtedy przegrał kolejne dwie akcje. Przy piłce setowej posłał bekhend centymetr za linię. To być może był kluczowy moment całego meczu. Zemściło się to bardzo szybko. Hurkacz przegrał kolejne swoje podanie i Hiszpan miał piłkę setową przy swoim serwisie. On się już nie pomylił i wygrał partię 7:6.

Wyczerpujący mecz Huberta Hurkacza, ale bez wygranej. Polak odpadł z turnieju w Cincinnati

Niestety, kryzys Hurkacza trwał też na początku drugiego seta, który miał zupełnie inny przebieg niż pierwszy. Polak prowadził w drugim gemie 40:0, ale i tak został przełamany. To była katastrofalna wiadomość biorąc pod uwagę przebieg meczu i to, jak serwował Carreno-Busta. Szybko objął on prowadzenie 3:0. Ale na szczęście długo się nim nie nacieszył. Hurkacz najpierw wygrał swoje podanie, a potem wyszarpał przełamanie. Prowadził już 40:0 i zrobiła się z tego równowaga, ale dwa podwójne błędy serwisowe Hiszpana spowodowały, że Polak wrócił do meczu. W następnym gemie to Hurkacz przegrywał 0:40 i zdołał doprowadzić do wyrównania, a potem gem trwał w najlepsze. Po 13 minutach i 39 sekundach to Hurkacz zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i było 3:3.

Obaj zawodnicy wygrali swoje podania aż do stanu 6:6, a to oznaczało jedno - kolejnego tie-breaka. Ten był wyrównany do stanu 3:3. Wtedy brzemienny w skutkach, dopiero drugi podwójny błąd serwisowy w tym meczu popełnił Hurkacz. Busta wykorzystał swoje dwa podania, a potem ponownie przełamał Polaka i wygrał mecz po 2 godzinach i 13 minutach. W następnej rundzie zmierzy się z rozstawionym z "jedynką" Daniłem Miedwiediewem (ATP 2).

Hubert Hurkacz rywalizuje jeszcze deblu. Razem z Włochem, Jannikiem Sinnerem w 1/8 finału zmierzy się z najlepszą obecnie parą na świecie: Pavić/Mektić. Chorwaci oprócz triumfu w Tokio, wygrali w tym roku aż sześć turniejów: w Wimbledonie, Miami, Montrealu, Eastbourne, Rzymie i Rotterdamie.

