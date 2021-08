Problemy z rankingami WTA i ATP. Zmiana pozycji Świątek i Hurkacza

W przypadku rankingu WTA do jego aktualizacji dochodzi w poniedziałek, kiedy to doliczane są punkty zdobywane przez tenisistów podczas turniejów rozgrywanych w poprzednich dniach. Organizacja kobiecego tenisa miała jednak tym razem problemy natury technicznej, na skutek których do aktualizacji rankingu doszło dopiero w czwartek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dla Świątek i Hurkacza to były igrzyska na przetarcie. Czego więcej od nich wymagać?"

Poprawiony ranking WTA

Iga Świątek nie wystartowała w ubiegłotygodniowym turnieju w Montrealu. Nieobecność Polki spowodowała, że straciła ona najwyższą lokatę w karierze - spadła z siódmego na ósme miejsce. Wszystko za sprawą awansu, jaki zanotowała Kanadyjka Bianca Andreescu.

Iga Świątek podsumowała mecz z Ons Jabeur. "Znalazła rozwiązanie. To frustrujące"

Minimalny awans w rankingu zanotowała Magda Linette, która przesunęła się z 44. na 43. pozycję. Do zmiany pozycji doszło również w przypadku Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy, które grały ze sobą w ubiegłym tygodniu w zawodach ITF w Landisville (Kawa wygrała 2:1). Pierwsza z nich przesunęła się na 123. lokatę, zaś druga na 164.

Pierwsze miejsce w dalszym ciągu przypada Australijce Ashleigh Barty, zaś za jej plecami znajdują się Japonka Naomi Osaka i Białorusinka Aryna Sabalenka. Na czwarte miejsce przesunęła się finalistka turnieju z Montrealu Karolina Pliskova z Czech.

Zmiana również w klasyfikacji ATP

Po kilkudziesięciu godzinach doszło również do korekty w kontekście pozycji zajmowanej przez Huberta Hurkacza. Początkowo informowano, że Polak przesunął się z 13. na 12. pozycję w klasyfikacji ATP. Ostatecznie jednak okazało się, że doszło do pomyłki w liczeniu jego punktów.

Finalnie Hurkacz pozostał na 13. miejscu. Nie udało mu się wyprzedzić Hiszpana Pablo Carreno, z którym w czwartkowy wieczór zagra w III rundzie turnieju w Cincinnati.

Hurkacz wygrywa po emocjonującym meczu! Teraz hit z mistrzami olimpijskimi

Czołówka rankingu WTA w grze pojedynczej: