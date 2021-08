Hurkacz pokonał legendę tenisa! Polak zna już rywala w kolejnej rundzie

To był bardzo wyrównany mecz, ale w decydujących momentach, to Hubert Hurkacz okazał się lepszy od Andy'ego Murraya, jednego z najlepszych tenisistów w historii. Brytyjczyk grał solidnie, ale Polak wygrał 7(7):6(4), 6:3 i awansował do 1/8 turnieju w Cincinnati.

2 Fot. Cole Burston / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl