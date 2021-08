Hubert Hurkacz kontra Andy Murray! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Turniej ATP Masters 1000 w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczęciem US Open. Do tej pory Polak na kortach w Cincinnati wystąpił dwa razy i za każdym razem odpadał w I rundzie. W 2018 roku przegrał z Węgrem Martonem Fucsovicsem 6:4, 3:6, 6:7. Rok później lepszy był Hiszpan Roberto Bautista Agut pokonując go 7:6, 6:3.

Hubert Hurkacz wygra z Andym Murrayem? Polaka czeka prawdziwy sprawdzian przed US Open

W tym roku także początki nie należały do najłatwiejszych. Hubert Hurkacz w I rundzie turnieju walczył z Alejandro Davidovichem ponad dwie godziny. Polakowi udało się jednak wygrać 6:1, 6:7, 6:1 i awansować do kolejnego etapu. Andy Murray natomiast rozprawił się z Francuzem Richardem Gasquetem 6:4, 6:4.

Pojedynek Hurkacza z Murrayem budzi wiele emocji, ponieważ wiele osób widzi podobieństwo między 34-letnimi Brytyjczykiem, a o 10 lat młodszym Polakiem. - Ma podobny sposób returnu i trochę przypomina Murraya bekhendem - powiedział trener polskiego tenisisty, Craig Boynton w rozmowie z ATP Tour.

Hubert Hurkacz po nieudanym występie na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdaje się wracać do dobrej formy. Polak wystąpił ostatnio na turnieju ATP Masters 1000 w Toronto i dotarł do ćwierćfinału. Tam przegrał po pasjonującym pojedynku z późniejszym triumfatorem i Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewiem 6:2, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7).

Hubert Hurkacz - Andy Murray. Gdzie i o której oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Hubert Hurkacz zmierzy się z Andym Murrayem w II rundzie ATP 1000 w Cincinnati. Środowe spotkanie prawdopodobnie zacznie się około godziny 17:30 czasu polskiego. Transmisja tego wydarzenia dostępna będzie na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Ipla.tv. Relacja na żywo z kolei pojawi się na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.