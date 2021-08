Iga Świątek wróciła po dwóch miesiącach i wygrała po super tie-breaku w deblu

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands wróciły do wspólnej gry w deblu po dwóch miesiącach przerwy. W Cincinnati rozegrały pierwszy mecz od przegranego finału Rolanda Garrosa z duetem Krejcikova/Siniakova. - W tenisie zawsze się chce grać z osobą, z którą osiąga się dobre wyniki, dlatego myślę, że jeszcze mnie i Igę razem zobaczycie na korcie. Myślę, że nastąpi to już po sezonie na kortach trawiastych, gdy przeniesiemy się na korty twarde - zapowiadała doświadczona Amerykanka w rozmowie ze Sport.pl.

W pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati Świątek i Mattek-Sands trafiły na chorwacko-amerykański duet Petra Martić / Shelby Rogers. Spotkanie rozpoczęło się z kilkugodzinnym opóźnieniem z powodu opadów deszczu. Być może to trochę zdekoncentrowało Polkę i Amerykankę, które w pierwszym secie nie pokazały się z najlepszej strony. Już w pierwszym gemie spotkania zostały przełamane, a całą partię przegrały gładko 2:6.

W drugim secie wyglądało to już zupełnie inaczej. Tym razem to Świątek i Mattek-Sands stosunkowo szybko wywalczyły sobie przełamanie i po pierwszych pięciu gemach było 4:1. Tej przewagi nie udało się jednak dowieźć do końca partii, od stanu 5:2 trzy kolejne gemy padły łupem przeciwniczek i zrobiło się nerwowo.

Super tie-break dla Świątek i Mattek-Sands

Na szczęście, końcówka należała do Igi Świątek i Bethanie Mattek-Sands, które najpierw wygrały drugiego seta 7:5, a następnie okazały się wyraźnie lepsze w super tie-breaku, pokonując w nim Martić i Rogers aż 10:5.

"Jak dobrze wrócić na kort przy takim wsparciu. Było świetnie, bardzo dziękujemy! Teraz zamierzam się wyspać przed jutrem. Do zobaczenia!" - skomentowała wygraną na Twitterze Iga Świątek.

W II rundzie turnieju w Cincinnati duet Świątek / Mattek-Sands zagra z bałkańskim deblem Darija Jurak (Chorwacja) / Andreja Klepac (Słowenia), który w swoim pierwszym spotkaniu pokonał Czeszki Bouzkovą i Hradecką 4:6, 6:3, 10:7.