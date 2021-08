Naomi Osaka dostała pytanie i się popłakała. "Tyran. Przerażające zachowanie"

Naomi Osaka w poniedziałek przed występem na turnieju w Cincinnati w końcu spotkała się z dziennikarzami. I szybko okazało się, że nie był to najlepszy pomysł. Jak relacjonuje tenisowy dziennikarz Ben Rothenberg, Osaka rozpłakała się podczas konferencji prasowej. Po pytaniu Paula Daugherty'ego z "The Cincinnati Enquirer", który zapytał tenisistkę - zdaniem Rothenberga: "stonowanym głosem, ale też w dość agresywnym tonie" - w jaki sposób korzysta z mediów społecznościowych, skoro nie lubi rozmawiać z mediami.

Naomi Osaka rozpłakała się na konferencji prasowej w Cincinnati

Osaka próbowała odpowiedzieć. Ale no właśnie: próbowała, bo najpierw otarła łzy, a po chwili naciągnęła czapkę na twarz. Moderator z ramienia WTA w tym momencie wstrzymał konferencję prasową, a tenisistka wyszła z sali. Wróciła dopiero po jakimś czasie, by odpowiedzieć na pozostałe pytania, ale choć była opanowana, dalsze spotkanie z dziennikarzami - jak relacjonuje Rothenberg - nie miało większego sensu.

Agent tenisistki Stuart Duguid szybko wydał oświadczenie, w którym zaatakował dziennikarza. "Ten tyran z 'The Cincinnati Enquirer' jest uosobieniem tego, dlaczego relacje między zawodnikami a mediami są teraz tak napięte. Wszyscy, którzy byli na tej konferencji, zgodzą się, że jego ton był zły, agresywny. A jego jedynym celem było zastraszenie. To było naprawdę przerażające zachowanie" - napisał Duguid w oświadczeniu, które cytuje Rothenberg.

To była pierwsza konferencja prasowa Osaki od dawna

To była pierwsza konferencja prasowa Osaki od dawna. Pod koniec maja tenisistka wycofała się z French Open, a wcześniej zapowiedziała, że nie będzie uczestniczyć w spotkaniach z dziennikarzami na turnieju w Paryżu. Tłumaczyła, że to w celu ochrony własnego zdrowia psychicznego. Że od US Open w 2018 roku zmaga się z "długimi napadami depresji". I że spotkania z dziennikarzami tylko to potęgują, bo podczas konferencji prasowych nie zwracają oni uwagi na to, że mogą kogoś skrzywdzić. "Zadają ciągle te same pytania lub takie, które wywołują w nas zwątpienie. Nie chcę ulegać takim wpływom, dlatego nie będę brała w tym udziału" - napisała Osaka w mediach społecznościowych.

I potem zniknęła. Nie wystąpiła na Wimbledonie i pojawiła się dopiero na igrzyskach. Najpierw zapaliła olimpijski znicz, a później została niespodziewanie zatrzymana przez Marketę Voundrousovą z Czech. 42. zawodniczka świata pokonała w trzeciej rundzie wiceliderkę rankingu 6:1, 6:4. Zajęło jej to niespełna godzinę. A Osaka po meczu wydała oświadczenie, w którym napisała, że jest dumna z reprezentowania Japonii, ale że również jest jej przykro, iż nie sprostała oczekiwaniom.

Turniej w Cincinnati wystartował w sobotę. Osaka - rozstawiona z numerem dwa - zaczyna jednak rywalizację od drugiej rundy, gdzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Hsieh Su-wei - Coco Gauff, które na kort wyjdą we wtorek.