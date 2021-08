Awans Hurkacza w rankingu ATP. Coraz mniejsza przewaga Djokovicia

Hubert Hurkacz po nieudanym występie na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdaje się wracać do dobrej formy. Polak wystąpił ostatnio na turnieju ATP Masters 1000 w Toronto i dotarł tam do ćwierćfinału. Przegrał po zaciętej walce z późniejszym triumfatorem Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewiem 6:2, 6:7 (6-8), 6:7 (5-7). Teraz 24-latek przeniósł się do Cincinati, gdzie rywalizacja rozpoczyna się w poniedziałek. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina.

Awans Hurkacza w rankingu ATP. Djoković z coraz mniejszą przewagą

Awans do ćwierćfinału turnieju w Toronto dał Hubertowi Hurkaczowi 180 punktów w rankingu ATP. Dzięki nim Polak awansował w najnowszym zestawieniu o jedną pozycję - z 13. na 12. miejsce. Drugi z naszych reprezentantów - Kamil Majchrzak, w zeszłym tygodniu nie startował w żadnych zawodach i utrzymał 116. pozycję. Niewielki spadek, ze 171. na 172. miejsce, zaliczył natomiast Kacper Żuk.

Czołówka rankingu pozostaje bez zmian, choć zmniejszyła się nieco przewaga lidera. Nim w dalszym ciągu jest Serb Novak Djoković, który wyprzedza Rosjanina Daniiła Miedwiediewa i Greka Stefanosa Tsitsipasa. Miedwiediew dzięki zwycięstwu w Toronto zmniejszył stratę do 1. miejsca do 1493 punktów.

Najnowsze notowanie ATP:

Novak Djoković (Serbia) 12113 pkt Danił Miedwiediew (Rosja) 10620 Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8350 Rafael Nadal (Hiszpania) 7815 Alexander Zverev (Niemcy) 7263 Dominic Thiem (Austria) 7005 Andriej Rublow (Rosja) 6005 Matteo Berrettini (Włochy) 5533 Roger Federer (Szwajcaria) 4215 Denis Shapovalov (Kanada) 3625

...