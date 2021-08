Fatalne zachowanie Sabalenki po porażce. "Całkowicie straciłam rozum" [WIDEO]

Aryna Sabalenka to bardzo utalentowana 22-letnia zawodniczka, która wciąż czeka na wielki sukces w swojej karierze. Dotychczas jej największym sukcesem było wygranie turniejów w Bombaju, New Haven, Wuhan, Shenhen, Ostrawie, Linzu, Abu Zabi, Dosze i w tym roku w Madrycie.

Fatalne zachowanie Sabalenki

Sabalenka wciąż jednak czeka na sukces w turnieju wielkoszlemowym. Dotychczas jej najlepszy wynik to półfinał Wimbledonu z tego roku. W Londynie przegrała z Karoliną Pliszkovą (6. WTA) 7:5, 4:6, 4:6. Właśnie z Czeszką zmierzyła się w sobotnie popołudnie w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Montrealu. Rozstawiona w imprezie z "jedynką" Sabalenka przegrała w dwóch setach 3:6, 4:6. Czeszka tylko raz straciła swoje podanie, a Białorusinka została przełamana aż cztery razy.

Po meczu doszło do zgrzytu. Fatalnie bowiem zachowała się Sabalenka. Tenisistki jak to zwykle bywa po zakończeniu meczu podeszły podziękować sobie za grę do siatki. Pliskova pierwsza wyciągnęła dłoń. Białorusinka zrobiła to od niechcenia, z dużą łaską i szybko zabrała rękę. W dodatku nie patrzyła się na rywalkę, tylko odwróciła głowę.

Sabalenka postanowiła przeprosić za swoje zachowanie. - Dziś moje zachowanie nie było profesjonalne. Chcę za to przeprosić. Karolina Pliskova była dziś lepsza. Przepraszam za ten uścisk dłoni…Po prostu całkowicie straciłem rozum w tym momencie. Spróbujmy następnym razem - napisała Sabalenka na Instagramie.

Karolina Pliskova w finale turnieju zmierzył się z Włoszką Camilą Giorgi (71. WTA). Mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 19.30.