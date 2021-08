Trener Sereny Williams zachwycony Igą Świątek. "Jedna z tych tenisistek"

Iga Świątek jest jedną z najbardziej utalentowanych tenisistek młodego pokolenia. Zawodniczka wygrała w wieku 20 lat Roland Garros. Aktualnie zawodniczka zajmuje, najwyższe w karierze, siódme miejsce w rankingu WTA. Polka jest najmłodszą tenisistką w pierwszej dwudziestce tego zestawienia.

Trener Sereny Williams chwali Igę Świątek: Ma mentalność mistrzowską

Wielki talent Świątek dostrzegają tenisowi eksperci. W gronie orędowników jej talentu jest m.in. Patrick Mouratoglou, który od 2012 roku jest trenerem Sereny Williams. Francuz zdradził, co najbardziej imponuje mu w Polce. - To jej emocjonalna dojrzałość i koncentracja. Ona ma tylko 20 lat, ale działa z charakterem i siłą, jaką ma większość doświadczonych zawodniczek. Ma mentalność mistrzowską i szybko zrozumiała, że ona jest kluczowa. Świątek jest jedną z tenisistek na tourze, która kładzie największy nacisk na mentalny aspekt, pracuje z psychologiem cały czas i to pokazuje - jest pewna siebie, odpowiednio pobudzona i jest spokojna - powiedział w rozmowie z tenisamagazyn.pl

Mouratoglou podkreślił także, że jest pewny tego, że Świątek ugruntuję pozycje w pierwszej dziesiątce najlepszych tenisistek na świecie.

Iga Świątek podsumowuje zmagania na igrzyskach olimpijskich

Kolejną okazją dla 20-latki na sukces będzie US Open. Amerykański turniej wielkoszlemowy rozpocznie się już 30 sierpnia. W ubiegłym roku zawodniczka odpadła w III rundzie po porażce z Białorusinką Wiktorią Azarenką 2:6, 4:6.