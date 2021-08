Kosmiczna akcja Hurkacza. Kibice nie mogli w to uwierzyć! "Punkt roku" [WIDEO]

Przed starciem z drugim tenisistą świata Hubert Hurkacz rozegrał w Toronto zaledwie jeden pojedynek. W pierwszej rundzie turnieju Polak otrzymał wolny los, zaś w drugiej nie doszło do jego starcia z doświadczonym Kerim Nishikorim na skutek kontuzji Japończyka. W 1/8 finału polski tenisista poradził sobie, choć nie bez problemu z niżej notowanym Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim.

Fenomenalny mecz Hurkacza! Nie dał się przełamać, ale gwiazda wyrwała zwycięstwo

Znakomita wymiana w drugim secie

Ćwierćfinałowy pojedynek z Daniłem Miedwiediewem stał na bardzo wysokim poziomie. Po gładkiej porażce 2:6 w pierwszym secie Rosjanin musiał zaprezentować maksimum swoich umiejętności, aby pokonać Hurkacza. Kibice obecni na korcie centralnym w Toronto nie mogli tym samym narzekać na nudę.

W szóstym gemie drugiej partii zawodnicy popisali się kapitalną wymianą. Polak doszedł do piłki i zagrał ją między nogami. Rosjanin początkowo był na przeważającej pozycji, ale po chwili również musiał odbić piłkę tzw. tweenerem. Hurkacz czaił się jednak przy siatce i to on zakończył tę akcję.

Skuteczne obrony i zwycięstwo Miedwiediewa

24-latek nie był jednak w stanie przełamać serwisu Rosjanina. Wicelider rankingu ATP przetrwał opór Hurkacza i ostatecznie wygrał 2:6, 7:6(6), 7:6(5). Pomimo dobrej gry na przestrzeni całego pojedynku, w trakcie którego tenisista z Wrocławia ani razu nie stracił podania, do półfinału turnieju w Toronto awansował jednak Miedwiediew.

Kolejnym turniejem w harmonogramie Huberta Hurkacza jest następna impreza rangi ATP Masters 1000 w Cincinnati. Przeciwnikiem Polaka w pierwszej rundzie będzie Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina.