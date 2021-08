"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Amerykanka zszokowała świat tenisa

Amerykanka Coco Vandeweghe (WTA 160) niespełna trzy lata temu plasowała się w pierwszej "20" rankingu WTA. Była półfinalistką US Open i Australian Open, ale jej karierę wyhamowały kontuzje. Teraz bierze udział w turnieju ITF w Landisville w Stanach Zjednoczonych i przypomniała o sobie fanom tenisa.

Rywalką Amerykanki w pierwszej rundzie turnieju była Gruzinka Ekaterine Gorgodze (WTA 165). Pierwszy set był wyrównany. Żadna z zawodniczek nie zdołała uzyskać przełamania, więc o wyniku decydował tie-break, a ten padł łupem Vandeweghe. W drugim secie gra Amerykanki się posypała. Z coraz większym trudem zdobywała punkty, nie goniła za piłkami uderzonymi przez rywalkę, aż w końcu straciła podanie i zrobiło się 5:3 dla Gruzinki. Vandeweghe dała znać, że ma problem z nogą. Przegrała drugiego seta 3:6 i poprosiła o przerwę medyczną. Amerykanka chciała się wycofać, ale mecz został zawieszony z powodu upału.

Vandeweghe nie chciała się rozgrzewać. "Nieprawdopodobne"

Po chwili przerwy tenisistki wróciły na kort, ale Vandeweghe była z tego bardzo niezadowolona i dała o tym znać. Amerykanka nie chciała brać udziału w rozgrzewce. Piłki zgrywane przez Gorgodze uderzała niedbale, od niechcenia, stojąc cały czas w jednym miejscu. W pewnym momencie przełożyła rakietę do swojej lewej, słabszej ręki. Komentator tego spotkania przyznał, że "nigdy czegoś takiego nie widział". - To jest niewiarygodne – mówił. Relacjonował też, że Amerykanka miała powiedzieć sędziemu, że jeśli ten będzie ją zmuszał do kontynuowania gry, to ona nie zamierza nic robić, tylko stać w miejscu. Miała też stwierdzić, że wszystkie mecze powinny być przełożone z powodu upału. Na podstawie słów Vandeweghe kibice spekulują, że tenisistka chciała wymusić przełożenie spotkania.

Trzeci set ostatecznie się zaczął i Vandeweghe przegrywała w nim 0:2, ale z pomocą przyszła jej pogoda. Nad kort nadciągnęły ciemne chmury i spadł deszcz, co spowodowało przełożenie spotkania. Mecz ma zostać wznowiony w czwartek.