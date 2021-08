Wielkie zmiany w WTA. Kiedy kolejne mecze Igi Świątek? Polka musi czekać

W najbliższych miesiącach tenisistki będą rywalizować jedynie w małej imprezie w Korei Południowej. Poza tym na próżno szukać poważniejszych turniejów w Azji - wszystkie turnieje w Chinach i Japonii zostały odwołane. Z tego powodu zawodniczki muszą się liczyć z mniej prestiżowymi startami i niższymi dochodami.

Mocno okrojony harmonogram turniejów z serii WTA

Na razie jeszcze nie jest jasne, co z WTA Finals w Shenzen. Wiele jednak wskazuje na to, że rywalizacja ośmiu najlepszych zawodniczek na świecie z pulą nagród wynoszącą 14 milionów dolarów się nie odbędzie. Pojawiają się głosy, że kobiety Masters może się odbyć w Singapurze, w Europie, w Madison Square Garden w Nowym Jorku lub nawet w Ameryce Południowej. Jedno jednak jest pewne - finansowa oprawa z pewnością nie będzie imponująca.

Problemy przy ustalaniu harmonogramu na najbliższe miesiące mają również naturę geograficzną. Najlepsze tenisistki na świecie wciąż nie wiedzą, czy prestiżowe zawody się odbędą, a jeśli tak, to gdzie. Po zakończeniu US Open, czyli od 13 września zawodniczki powalczą w Portorożu (Słowenia) i Luksemburgu w ramach turniejów z serii WTA 250. Oznacza to, że najpewniej nie pojawi się tam nikt z dużym nazwiskiem.

W kolejnych dniach odbędą się imprezy WTA 500 w Ostrawie i WTA 250 w Seulu. Pierwsza z nich pojawiła się w kalendarzu w poprzednim sezonie, zaś druga niegdyś przyciągała tenisistki, które potem rywalizowały w Chinach. W tym roku jednak mało co wskazuje na to, że jeden mały turniej w Korei przyciągnie głośne nazwiska, jak Iga Świątek czy Magda Linette.

Niebawem ogłoszenie dotyczące Finałów WTA

Od 27 września zawodniczki będą ponadto rywalizować w imprezie z serii WTA 500 w Chicago, natomiast od 4 października w przeniesionym z marca WTA 1000 w Indian Wells. Od 18 października tenisistki powalczą w Moskwie (WTA 500), Teneryfie (WTA 250), a od 18 października w Courmayeur (WTA 250). W tym roku odbędzie się zatem znacznie mniej prestiżowych i oferujących dobre pieniądze turniejów na Dalekim Wschodzie.

Szef kobiecej federacji Steve Simon ogłosił, że w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać kolejnych informacji na temat Finałów WTA. Iga Świątek z pewnością oczekuje na ogłoszenie, ponieważ może wystąpić w tych zawodach.