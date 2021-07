Koniec! Świątek i Kubot odpadają z igrzysk olimpijskich! Brutalnie zweryfikowane oczekiwania

Porażka duetu Iga Świątek - Łukasz Kubot oznacza, że polscy tenisiści już na pewno nie przywiozą z Tokio żadnego medalu. Ich bilans na tej imprezie jest niezwykle skromny, bo Polacy wygrali zaledwie trzy mecze. Przed igrzyskami mogliśmy liczyć na choćby jeden krążek, ale rzeczywistość brutalnie zweryfikowała nasze oczekiwania.

Pierwszy set zaczął się kapitalnie dla polskiej pary. Świątek i Kubot wygrali swojego gema, chwilę później przełamali Rosjan, a potem dołożyli kolejnego gema przy swoim serwisie. Wydawało się, że niespodziewanie znaleźliśmy się na prostej drodze do wygrania seta. Ale nic bardziej mylnego. Niestety przy 3:0 obudzili się Rosjanie, którzy na początku mieli sporo problemów m.in z komunikacją.

U nas przestał zaś funkcjonować serwis, szczególnie Łukasza Kubota, który stracił go dwa razy. W tym w decydującym momencie przy stanie 4:4. W 11 gemie Rosjanin Karacew serwował wręcz wyśmienicie. Zaliczył aż trzy asy i wydatnie pomógł swojej parze w wygraniu całego seta po blisko 45 minutach walki.

Niestety drugi set zaczął się nie najlepiej, bo już w pierwszym gemie straciliśmy gema przy podaniu Igi Świątek i właściwie cała druga odsłona wyglądała tak, że Polacy wygrywali gemy przy swoim podaniu, a przy serwisach Rosjan robili wszystko by odwrócić losy spotkania, ale za każdym razem Rosjanie byli o krok, o włos lepsi.

Największą szansę na przełamanie biało-czerwoni mieli w czwartym gemie, ale jej nie wykorzystali. Popisem Polaków był za to siódmy gem, gdy przy serwisie Kubota wygraliśmy go do zera. Niestety, to Rosjanie mieli cały czas małą przewagę i bezpiecznie doprowadzili mecz do końca.

W ostateczności Wiesnina i Karacew pokonali polską parę 6:4 i to oni zagrają o medale igrzysk olimpijskich.

