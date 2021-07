Katarzyna Kawa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Gdyni

Mimo że Begu (WTA 81.) była rozstawiona w tym turnieju z numerem 3, była najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką w Gdyni. Wszystko dlatego, że tuż przed startem rozgrywek wycofały się Słowenka Tamara Zidansek (WTA 50.) i Kazaszka Julia Putincewa (WTA 42.). Rumunka w ostatnim Wimbledonie dotarła do III rundy, w której przegrała z Igą Świątek 1:6, 0:6. Tym razem lepsza od Begu okazała się inna Polka - Katarzyna Kawa.

143. w światowym rankingu polska tenisistka w obu setach popisywała się efektownymi finiszami. W pierwszej partii od stanu 2:2 wygrała cztery kolejne gemy, zwyciężając całego seta 6:2. W drugiej z kolei Kawa przegrywała już 1:3, by ostatecznie triumfować 6:4 i awansować do ćwierćfinału. W nim Polka zmierzy się już w piątek ze sklasyfikowaną zaledwie dwie pozycje wyżej w rankingu Ukrainką Kateryną Kozłową, która w trzech setach pokonała Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz (WTA 87.) 2:6, 6:4, 6:3.

- Moja pewność siebie rośnie z każdym wygranym meczem. Gram coraz lepiej i zarówno moje ciało, jak i głowa to wytrzymują. Cieszę się, że idę do przodu. Czuję energię od polskich kibiców. Mimo iż ciężko narysować drogę tej energii, ona mnie niesie i w żadnym momencie nie pozwala mi się poddać. Jeśli publiczność we mnie wierzy, to ja sama jeszcze bardziej w siebie wierzę. Dawno nie grałam przed polską publicznością, jest to wspaniałe uczucie i dużo dla mnie znaczy. Mam wsparcie kibiców, mojej rodziny, trenera, nawet moja babcia przyjechała do Gdyni aż z Krynicy Zdroju. Cieszę się, że mogą tu być i ze mną to przeżywać - powiedziała Katarzyna Kawa po swoim zwycięstwie z Begu.

Mecz ćwierćfinałowy BNP Paribas Poland Open Katarzyna Kawa - Kateryna Kozłowa zostanie rozegrany w piątek o godzinie 15:30.