Druga Polka awansowała do II rundy turnieju WTA w Gdyni! Wyjątkowy mecz

Faworytką tego spotkania była Kawa, najwyżej sklasyfikowana z polskich tenisistek biorących udział w turnieju w Gdyni. Rywalką 143. w rankingu WTA Polki była 223. zawodniczka światowych list - Tereza Mrdeza.

Mecz ten był wyjątkowo specyficzny. W pierwszym secie zwyciężyła Kawa 6:3, po tym jak Mrdeza ani razu nie wygrała własnego serwisu. W całej partii, na dziewięć rozegranych gemów, aż siedem kończyło się przełamaniem jednej lub drugiej tenisistki. W drugim secie Mrdeza zdołała się odbudować, za to dołek złapała Polka. Efektem tego było zwycięstwo Chorwatki aż 6:1.

Gdy wydawało się, że to rywalka wydaje się być w lepszej sytuacji do wygrania całego spotkania, w trzeciej partii Kawa znów zaczęła prezentować się z dobrej strony. Wygrywała własne podanie i dwukrotnie przełamała swoją rywalkę, dzięki czemu błyskawicznie zrobiło się 5:1 dla Polki, która ostatecznie wygrała 6:2 i w kolejnej rundzie zmierzy się z rozstawioną z numerem 3. Rumunką Iriną Camelią Begu (WTA 81). Warto przypomnieć, że w niedawnym Wimbledonie doświadczona Rumunka awansowała do III rundy, w której została rozgromiona przez Igę Świątek 1:6, 0:6.

Zmienne szczęście Polek

Kawa jest drugą Polką, która awansowała do II rundy w Gdyni. Wcześniej udało się to Weronice Falkowskiej (WTA 487), która pokonała doświadczoną Ukrainkę Katerynę Bondarenko (WTA 220) 6:0, 6:2.

Sztuka ta nie udała się dwóm innym polskim tenisistkom. Urszula Radwańska (WTA 209) gładko przegrała ze Słowaczką Kristiną Kucovą (WTA 150) 2:6, 1:6, a zaledwie 18-letnia Weronika Baszak (WTA 1199) uległa rozstawionej z numerem 6. Białorusince Aliaksandrze Sasnowicz (WTA 89) 6:3, 1:6, 2:6.

Jeszcze we wtorek swój mecz I rundy rozegra Magdalena Fręch (WTA 152), która mierzy się z rozstawioną z numerem 9. Hiszpanką Nurią Parrizas-Diaz (WTA 112).