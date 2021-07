Finalista Wimbledonu nie zagra na igrzyskach w Tokio! "Wielkie rozczarowanie"

Matteo Berrettini to kolejny tenisista, który musiał wycofać się z turnieju podczas igrzysk olimpijskich. Włoch, który dotarł do finału tegorocznego Wimbledonu, doznał kontuzji, która wyklucza go ze startu w Tokio.

