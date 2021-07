Iga Świątek zostawiła wiadomość polskim siatkarzom. Ich rozmowa stała się hitem!

Iga Świątek i reprezentacja Polski siatkarzy przygotowują się do igrzysk olimpijskich w Tokio w japońskim Takasaki. Wygląda na to, że polskie nadzieje medalowe korzystają nawet z tych samych szatni, a to stwarza okazje do zabawnej wymiany zdań. "Do roboty!" - napisała nieco wyższym kolegom Świątek. I doczekała się odpowiedzi...

3 Fot. Michal Ryniak / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl