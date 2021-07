Adam Małysz o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu. Piękne słowa

Były znakomity skoczek narciarski jest zdania, że zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz mają znacznie więcej możliwości na lżejsze znoszenie popularności niż on w swoich czasach. Powodem tego według Małysza jest ich rzadsza obecność w kraju.

Adam Małysz: To dobra informacja dla całego polskiego sportu

- Poza tym polski sport poszedł w górę i osiągamy sukcesy nie tylko w jednej dziedzinie. Podobnie miał Kamil, przed którym wcześniej przetarto szlaki. Z drugiej strony na pewno popularność mediów społecznościowych nie jest wygodna, bo wszyscy mają telefony i sportowiec może się zobaczyć dosłownie wszędzie. Nawet kiedy tego nie chce - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dyrektor w PZN-ie przyznał, że ogląda tenis, ale nie widział wszystkich meczów z udziałem Polaków. - Sukcesy Igi Świątek i Huberta Hurkacza to dobra informacja dla całego polskiego sportu. Tworzy się marka, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni na świecie. To jest korzyść nie tylko dla samego sportu, ale Polski w ogóle - wskazał Adam Małysz.

Kamil Stoch: Trzeba gonić marzenia

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch również lubi tenisa. Stało się to dzięki Agnieszce Radwańskiej. - Nie byłem jakimś wielkim fanem tego sportu, ale kilka meczów obejrzałem. Potem przyszła Iga Świątek i zacząłem oglądać jeszcze częściej. Kojarzę coraz więcej nazwisk. Ostatnio Hubert Hurkacz zagrał niesamowity turniej. Cieszę się, że mamy coraz więcej dyscyplin sportu, w których osiągamy sukcesy. Siatkarze również grają super, uwielbiam piłkę ręczną, choć jeszcze nigdy nie byłem na meczu - wskazał.

Kamil Stoch nawiązał również do tego, jaka jest recepta na sukces w sporcie. - Polscy sportowcy grający na wysokim poziomie, napędzają nas wszystkich. Jeśli młodzi ludzie widzą, że ktoś z Polski wygrywa, to od razu uświadamiają sobie, że będąc z naszego kraju też można odnieść duży sukces. Trzeba gonić marzenia i wciąż robić kolejne kroki do przodu - podsumował.