Iga Świątek nie wygra, ale zrobi więcej. Szaleństwo! 9900 złotych

Matkowski stworzy mikstową parę ze Świątek. A Hurkacz wystąpi w parze z Klaudią Jans-Ignacik. - Plan jest taki, że zagramy jednego seta - mówi nam Matkowski, były świetny deblista, który w parze z Mariuszem Fyrstenbergiem dotarł m.in. do finału US Open.

- Trochę ostatnio potrenowałem, żeby jak najlepiej wypaść obok Igi. Ale chciałbym mieć na to więcej czasu niż miałem - śmieje się Matkowski. - Bardzo dużo było obowiązków organizacyjnych związanych z tym dniem i z całym turniejem - dodaje.

Iga Świątek nie wygra, ale zrobi więcej

Dzień z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem to świetna promocja dla tego, co odbędzie się między 17 a 25 lipca. Wtedy na kortach gdyńskiej Arki zostanie rozegrany jedyny w Polsce turniej WTA 250. I pierwszy tak duży w kraju od pięciu lat.

Licencję na zorganizowanie takiego turnieju pozyskała grupa Tennis Consulting, na czele której stoi Tomasz Świątek, ojciec Igi. On, wraz z dyrektorem zawodów, Marcinem Matkowskim, sprawili, że zagrają u nas znane tenisistki - m.in. półinalistka niedawnego Roland Garros Tamara Zidansek, a także Julia Putincewa, Irina-Camelia Begu czy Polona Hercog.

Iga Świątek zagrać o tytuł w Gdyni nie może, bo leci do Tokio na igrzyska. W turnieju olimpijskim ona będzie naszą nadzieją na medal w singlu i w mikście z Łukaszem Kubotem. Tak samo duże nadzieje wiążemy z Hubertem Hurkaczem, który zagra w singlu, a także w deblu z Kubotem.

Prawie 1500 widzów

W rozmowie ze Sport.pl Matkowski potwierdza, że bardzo duże jest zainteresowanie polskimi tenisistami, a co za tym idzie duże są też oczekiwania, że Iga i Hubert osiągną sukces.

- Bilety przygotowane do sprzedaży w pierwszym terminie rozeszły się w niecały jeden dzień. We wtorek będzie można jeszcze kupić ostatnie sztuki. W sumie mamy sprzedane 70 proc. miejsc na trybunach, a sprzedamy 75 proc. Część trybun będzie pusta, ponieważ sprzedaliśmy pulę biletów osobom niezaszczepionym i musi być między nimi zachowany odstęp. Teraz w sprzedaży zostały nam już tylko bilety dla osób zaszczepionych - mówi Matkowski.

Trybuny mogą pomieścić 1900 widzów. To znaczy, że zapełni je prawie 1500 osób. A to się przekłada na konkretny dochód ze sprzedaży biletów, które kosztowały 100 (normalne) i 50 złotych (ulgowe).

- Cały dochód ze sprzedaży biletów idzie na cele charytatywne. Na Akademię Przyszłości [pomaga dzieciom, które mają niską samoocenę, nie wierzą w siebie i nie walczą o swoje marzenia]. Tak wybrali Iga i Hubert. Również kwota wylicotwana za możliwość rozegrania tie-breaków z nimi trafi do Akademii - mówi nam Matkowski.

Możliwość gry ze Świątek i z Hurkaczem była licytowana w pakiecie. To znaczy, że zwycięzca rozegra po tie-breaku z mistrzynią Roland Garros i półfinalistą Wimbledonu. - Za tę przyjemność zwycięzca licytacji zapłacił 9900 złotych - mówi Matkowski.

Dzieciaki chcą być jak Iga i Hubert

Pozyskanie konkretnych pieniędzy na pomoc Akademii Przyszłości to nie wszystko. Z Igą i Hubertem odbędą się też specjalne treningi dla dzieci. - Zainteresowanie było ogromne, zgłosiło się o wiele więcej dzieci niż mogliśmy przyjąć - mówi Matkowski.

- Obok tenisa pomaganie sprawia mi największą przyjemność - mówi Iga. - Cieszę się, że spotkamy się z polską publicznością. Wsparcie kibiców zabierzemy ze sobą na igrzyska. Ale najważniejsze, że zrobimy coś dobrego dla dzieci - dodaje Hubert.

