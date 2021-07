Świątek i Hurkacz zagrają przeciwko sobie. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Na kilka dni przed BNP Paribas Poland Open, które rusza 17 lipca organizatorzy postanowili zaprosić kibiców na mecz pokazowy. Spotkanie deblowe z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza ma być uroczystym otwarciem "pierwszej edycji największego turnieju tenisowego rozgrywanego w naszym kraju". Według informacji partnerami deblowymi będą Marcin Matkowski i Klaudia Jans-Ignacik.

REKLAMA

Zobacz wideo Życiowy sukces Hurkacza. "To jest spełnienie marzeń każdego tenisisty"

Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 lipca. Ceremonia otwarcia rozpocznie się o godz. 14:00. Mecz prawdopodobnie wystartuje o godz. 15:15. Marcin Matkowski, który zagra w parze ze Świątek jest dyrektorem turnieju WTA 250 w Gdyni, a także finalista US Open w deblu. Klaudia Jans-Ignacik z kolei dotarła do finału Roland Garros w grze podwójnej. Na swoim koncie ma również występy w Pucharze Federacji.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w meczu pokazowym przed WTA 250 w Gdyni. "Razem z Igą gramy dla dzieci"

Spotkanie rozpoczynające turniej WTA 250 w Gdyni ma charakter charytatywny. Akademia Przyszłości, na której konto trafi dochód z biletów, funkcjonuje od 2003 roku. Jej zadaniem jest "motywacja i inspiracja dzieci do budowania poczucia własnej wartości, rozwija ich potencjał i zachęca do wielkich marzeń. Dzięki cotygodniowym, indywidualnym zajęciom z tutorem dzieci odkrywają swoje mocne strony oraz budują samoocenę, aby iść dalej przez życie z podniesioną głową" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Cieszę się, że możemy wraz z Hubertem zagrać przed polską publicznością i wspólnie z kibicami tenisa po prostu dobrze się bawić, w dodatku w szczytnym celu, podczas oficjalnego otwarcia jedynego turnieju WTA w Polsce. To ważne, że każdy, kto kupi bilet na to wydarzenie, dołoży swoją cegiełkę do wsparcia dzieci z Akademii Przyszłości, które dzięki nam mają szansę uwierzyć w siebie i spełnienie swoich marzeń - powiedziała Iga Świątek.

- Razem z Igą gramy dla dzieci, gdyż oboje dobrze wiemy, że realizacja mniejszych i większych marzeń zaczyna się w dzieciństwie, a nie wszyscy mamy zagwarantowany równy start. Cieszę się, że przy okazji turnieju WTA w Gdyni możemy zrobić coś dobrego dla dzieci, które są pod opieką Akademii Przyszłości. Mentorzy pomagający w ramach Akademii odnaleźć dzieciom swoje mocne strony są jak dobrzy trenerzy, dzięki którym już jako dorośli stajemy na podium i osiągamy sukcesy - dodał Hubert Hurkacz.

Mecz deblowy z udziałem tenisistów będzie transmitowany na antenach TVP Sport (godz. 15:15), TVP1 (godz. 15:25) oraz w serwisie sport.tvp.pl