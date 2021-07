Ogromny awans Hurkacza w rankingu ATP! Polak najwyżej w karierze

Tegoroczny Wimbledon był wyjątkowy dla Huberta Hurkacza. Polak ustanowił osobisty rekord w turnieju Wielkiego Szlema, a w turnieju pokonał Rosjanina Daniłła Miedwiediewa oraz Szwajcara Rogera Federera. W półfinale lepszy od niego okazał się Matteo Berrettini, który wygrał 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4.

Spory awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP. Coraz bliżej czołowej dziesiątki

Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP zaliczył najwyższy awans spośród czołowej dwudziestki. Tenisista z Wrocławia dzięki awansowi do półfinału Wimbledonu zdołał awansować z 18. na 11. miejsce. Tym samym Hurkacz może pochwalić się najlepszym wynikiem w karierze, a jednocześnie jest coraz bliżej pobicia wyniku Wojciecha Fibaka. Legendarny tenisista zajmował 10. lokatę w światowym rankingu.

Liderem notowania niezmiennie pozostaje Novak Djoković. Serb w finale pokonał w czterech setach Matteo Berrettiniego i sięgnął po 20. tytuł w turniejach wielkoszlemowych. Jego przewaga nad Daniłłem Miedwiediewem jednak stopniała, ponieważ Nole bronił tytułu sprzed dwóch lat, a Rosjanin zanotował swój najlepszy występ na turnieju. Czołową trójkę zamyka Rafael Nadal. Na piątą i szóstą pozycję awansował Alexander Zverev oraz Dominic Thiem, a pozycjami zamienił się Matteo Berrettini i Roger Federer.

Pozostali Polacy zanotowali spadki w najnowszym notowaniu rankingu ATP. Kamil Majchrzak nie zdołał awansować do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu, przez co spadł z 104. na 109. pozycję. Kacper Żuk także z powodu braku awansu do turnieju spadł o dwie pozycje – ze 168. na 170.

Notowanie rankingu ATP z dnia 12 lipca 2021 roku: