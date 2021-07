Novak Djoković wyrównał rekord Federera i Nadala! Sunie po Wielkiego Szlema

Po ostatnim punkcie meczu, który zakończył się uderzeniem Matteo Berrettiniego w siatkę, Novak Djoković wyrzucił rakietę i z ulgą padł na trawę wimbledońskiego kortu. Serbski tenisista po raz szósty wygrał londyński turniej, zdobywając 20. w karierze tytuł wielkoszlemowy. Djoković dołączył do Rogera Federera i Rafaela Nadala, którzy także mają po 20 wielkoszlemowych triumfów.

Djoković wyrównał wielkoszlemowy rekord!

Niedzielny finał zaczął się od niespodzianki. Chociaż Serb przełamał przeciwnika w czwartym gemie, obejmując prowadzenie 3:1, to seta nie wygrał. W dziewiątym gemie, w którym Djoković serwował, by wygrać seta, Serb szokująco stracił podanie, a kilka minut później przegrał partię w tiebreaku. Ten zakończył się zwycięstwem Włocha 7:4.

W kolejnych setach wszystko ułożyło się tak, jak można było przewidywać przed meczem. Drugą partię Djoković zaczął od dwóch przełamań, ostatecznie wygrywając ją 6:4. O wyniku trzeciego seta, którego Serb wygrał 6:4, zdecydowało tylko jedno przełamanie, do którego doszło w trzecim gemie. Ostatni set był bardzo wyrównany, jednak w jego kluczowym momencie Berrettini dwukrotnie przegrał podanie, co zdecydowało o porażce w secie 3:6 i w całym meczu 1:3.

Djoković nie tylko wyrównał rekord Federera i Nadala, ale wciąż ma też szansę na zdobycie kalendarzowego Wielkiego Szlema, czyli zwycięstwo w jednym roku w Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open. Ostatni raz taka sytuacja miała w 1969 roku, kiedy dokonał tego Rod Laver.

Legendarny Australijczyk dokonał też tego siedem lat wcześniej. Jak na razie w historii męskiego tenisa po Wielkiego Szlema sięgało tylko dwóch zawodników. Drugim jest Amerykanin, Don Budge, który dokonał tego w 1938 roku. Djoković będzie mógł dołączyć do tego duetu już we wrześniu. US Open rozpocznie się 30 sierpnia i potrwa do 12 września.