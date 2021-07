Kamil Majchrzak jedzie na igrzyska! Polska kadra tenisowa powiększyła się w ostatniej chwili!

Igrzyska olimpijskie w Tokio rozpoczną się oficjalnie już 23 lipca. Początkowo impreza miała się odbyć w 2020 roku, ale została przełożona z powodu pandemii koronawirusa. W tym roku już się odbędzie, choć sytuacja pandemiczna w Japonii cały czas jest bardzo trudna. Od piątku wiadomo już, że igrzyska na pewno odbędą się bez udziału kibiców nawet tych lokalnych. Pełny skład reprezentacji Polski jest już znany od kilku dni, ale w sobotę na ostatnią chwilę dołączył do niej jeszcze jeden z tenisistów.

Kolejny polski tenisista pojedzie do Tokio. "Spełniło się moje wielkie marzenie"

Tenisistą, który dopiero w sobotę dołączył do reprezentacji Polski, jest Kamil Majchrzak. 25-latek skorzystał na nieszczęściu jednego z wyżej notowanych zawodników, który musiał się wycofać z igrzysk. Polak jest notowany na 104. miejscu w rankingu ATP, więc był pierwszym na liście oczekujących na zwolnienie miejsca w olimpijskim turnieju w singlu.

- Bardzo się cieszę, bo spełniło się moje wielkie marzenie. Zawsze chciałem zagrać na igrzyskach olimpijskich i teraz będę miał taką możliwość. To zawsze duży zaszczyt dla każdego sportowca, kiedy może reprezentować swój kraj na igrzyskach. A dla mnie to był najważniejszy cel odkąd przebiłem się do pierwszej setki rankingu ATP Tour - powiedział Majchrzak, cytowany przez portal sport.tvp.pl. - Chociaż w obecnej chwili, jeszcze niedawno Tokio wydawało mi się nierealne, przy moim obecnym rankingu. Na pewno nie jestem faworytem czy kandydatem do medalu, ale nie skreślam siebie w żaden sposób, bo igrzyska różnią się od imprez ATP, nawet Wielkiego Szlema. NA pewno dam z siebie wszystko i kto wie, może mnie poniesie i zagram turniej życia w Tokio - dodał.

Dzięki dołączeniu Majchrzaka skład tenisowej reprezentacji Polski powiększył się do sześciu osób. Już wcześniej prawo do udziału w igrzyskach olimpijskich zapewnili sobie: Iga Świątek, Magda Linette, Alicja Rosolska, Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot.