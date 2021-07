Robert Lewandowski pomoże Hubertowi Hurkaczowi! Ale wsparcie

Hubert Hurkacz odniósł jeden z największych sukcesów w swojej karierze. Po raz pierwszy dotarł do półfinału Wielkiego Szlema. Na Wimbledonie przegrał 1:3 w setach (3:6, 0:6, 7:6 (7-3), 4:6) z Włochem Matteo Berrettinim. Po odpadnięciu Polak dostał mnóstwo gratulacji m.in. od tenisowych ekspertów oraz Igi Świątek.

Portal sportowefakty.wp.pl ujawnił, że Hurkacza wspiera Robert Lewandowski, który jest fanem tenisa. "Lewy od wielu lat interesuje się tenisem, śledzi turnieje, zna się i koleguje z największymi światowymi gwiazdami tej dyscypliny, Novakiem Djokoviciem i Rafaelem Nadalem. [...] Okazuję się, że od kilku miesięcy agencja marketingowa "Stor9_" Roberta Lewandowskiego, wspiera polskiego tenisistę, zapewniając mu wsparcie PR-owe i biznesowe" - dowiadujemy się na łamach portalu.

- Cieszę się z sukcesów Huberta na Wimbledonie, zawsze wierzyłem w jego potencjał sportowy. A tenis obserwuję od lat - powiedział Lewandowski w rozmowie z portalem. I dodał: - Możemy mu doradzać, a to cieszy podwójnie, bo wspólnie myślimy o jego dalszym rozwoju w obszarach wizerunku i komunikacji.

Jakie najbliższe plany ma Hubert Hurkacz? Najpierw poleci do Gdyni, gdzie w pokazowym meczu deblowym w parze z Klaudią Jans-Ignacik zmierzy się z Igą Świątek i Marcinem Matkowskim podczas turnieju (17-25 lipca) ATP 250 w Gdyni. Później najlepszy polski tenisista poleci na igrzyska olimpijskie do Tokio, aby zagrać w zawodach, które potrwają od 24 lipca do 1 sierpnia.