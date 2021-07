"Jeszcze niejednego z nas zaskoczy" - eksperci komentują porażkę Hurkacza. Boniek też dołączył do dyskusji

To koniec świetnej przygody Huberta Hurkacza na Wimbledonie. Polak przegrał z Matteo Berrettinim 3:6, 0:6, 7:6, 4:6 w półfinale turnieju wielkoszlemowego turnieju. Mimo porażki, Hurkacz skradł jednak serca polskich kibiców i ekspertów, którzy doceniają jego ogromną wolę walki.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie będzie koniec Rogera Federera"

Twitter docenia Hurkacza, mimo porażki w półfinale. "Półfinalista Wimbledonu, jak to pięknie brzmi!"

"Hubert Hurkacz - Matteo Berrettini 3:6, 0:6, 7:6, 4:6. Włoch zagrał genialnie. 60 winnerów i tylko 18 niewymuszonych błędów (Hubert 27-26). Do tego 22 asy (Hubert 5). Świetnie, że Hubert powalczył. A wygrał tenisista dziś zdecydowanie lepszy." - pisze dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak. Liczba asów Włocha w tym meczu robi rzeczywiście kolosalne wrażenie.

"Taki tenis to jak granie singli z Leonem. Niby można się bić...ale ten serwis. Ale i tak brawo Hubert Hurkacz - podsumowuje mecz Jakub Bednaruk.

Występ Hurkacza pozostawił jednak pewnie niedosyt, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, jak Polak fantastycznie zaprezentował się dwa dni wcześniej w meczu z Federerem. "Rola debiutanta w tej fazie jest jednak trudna. Niestety u Huberta nie zgadzało się dziś nic poza serduchem i walką. Emocje. Będzie rozczarowany, ale to był wspaniały turniej. PÓŁFINALISTA WIMBLEDONU, jak to pięknie brzmi!" - pisze natomiast komentator Eurosportu i Canal + Sport Marek Furjan.

Niezwykły charakter Hurkacza docenili również inni komentujący. "O pięknej walce ze strony Hurkacza", ale "zasłużony zwycięstwie Matteo Berrettiniego" pisze natomiast prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Mają Włosi w niedzielę dwa finały. Wimbledonu i Euro. Nie do ugryzienia był dziś Berrettini. Wielki szacunek dla Hurkacza, że podjął walkę i za to, co pokazał w trakcie całego turnieju" - wtóruje mu komentator Eleven Sports Piotr Dumanowski.

"Dobrze, że się to nie skończyło w trzech setach, duże brawa dla Huberta Hurkacza za cały turniej. Trzeba pamiętać, że pierwszy SF Wielkiego Szlema to wyzwanie nie tylko tenisowe, ale też emocjonalne. Oby ten Wimbledon był początkiem dobrej drugiej części sezonu" - komentuje natomiast Maciej Łukasz z TVP Sport. Czekamy więc na podobne występy polskiego tenisisty na igrzyskach olimpijskich w Tokio oraz US Open!

O tym, że półfinał Wimbledonu, to dopiero początek sukcesów Hurkacza jest przekonany Piotr Sierzputowski. "Pokusiłbym się o stwierdzenie: Oby jego kariera rozwijała się nadal tak jak się rozwija. Może się wtedy okazać, ze za rok/dwa, Hubert jeszcze niejednego z nas zaskoczy" - twierdzi trener Igi Świątek.

Najlepsza polska tenisistka również wspierała Hurkacza. "Ogromne gratulacje dla Huberta Hurkacza i teamu. Bardzo kibicowaliśmy i kibicujemy całym zespołem. Do zobaczenia w Gdyni!" - komentuje Świątek.