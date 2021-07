Finał nie dla Hurkacza, ale Polak i tak najwyżej w karierze w rankingu ATP

W piątek Polakowi nie udało się awansować do finału. Przegrał z Matteo Berrettini w czterech setach 3:6, 0:6, 7:6, 4:6. Włoch zagrał w półfinale genialny mecz. Przede wszystkim wspaniale serwował. Zaliczył 20. asów i nie dał Polakowi szans na przełamanie.

Hurkacz wskoczy do światowej czołówki!

Dobra gra Hurkacza na Wimbledonie przełożyła się na ranking ATP, w którym Polak wspina się krok po kroku. Dotychczasowo tenisista najwyżej znajdował się na 16. miejscu po triumfie w turnieju w Miami. Przed rozpoczęciem Wimbledonu Hurkacz znajdował się natomiast na 18. pozycji. Już teraz jest jednak jasne, że po jego zakończeniu będzie minimum na 11. miejscu.

Hurkacz ma najlepszy sezon w karierze. Zagra na koniec rok w ATP Finals?

Obecny rok jest dla Hurkacza zdecydowanie najlepszy w dotychczasowej karierze. Tenisista wygrał w tym roku dwa turnieje w Stanach Zjednoczonych, a do tego należy dołożyć świetne osiągnięcia na Wimbledonie. Znajduje to przełożenie w rankingu ATP Race, w którym brane są pod uwagę wyniki w danym roku. W tym momencie Hurkacz zajmuje w nim ósme miejsce. Jeśli utrzyma tę pozycję, to zagra w ATP Finals.

