To może być nowe miejsce Hurkacza w rankingu ATP. Tak wysoko był tylko Fibak

Hubert Hurkacz prezentuje się świetnie w tegorocznej edycji Wimbledonu. Jak dotąd Polak pokonał pięciu rywali, w tym Rogera Federera oraz Daniła Miedwiediewa, czyli dziewiątą i drugą rakietę świata. Awans do półfinału Wimbledonu to jego największy sukces w turniejach wielkoszlemowych. Wcześniej barierą nie do przejścia była trzecia runda.

Dobra gra Hurkacza przekłada się na ranking ATP, w którym Polak wspina się krok po kroku. Dotychczasowo tenisista najwyżej znajdował się na 16. miejscu po triumfie w turnieju w Miami. Przed rozpoczęciem Wimbledonu Hurkacz znajdował się natomiast na 18. pozycji. Już teraz jest jednak jasne, że po jego zakończeniu będzie co najmniej na 11. miejscu.

Ewentualne zwycięstwo z Matteo Berrettinimi i awans do finału Wimbledonu oznaczać będzie kolejne punkty w rankingu ATP. Jeśli Hurkacz wygra, może wyprzedzić Denisa Shapovalova i stać się 10. najlepszą rakietą świata. Aby mogło do tego dojść, niezbędna będzie także porażka Shapovalova w drugim meczu półfinałowym. Kanadyjczyk zmierzy się w nim z Novakiem Djokoviciem. 10. miejsce Hurkacza oznaczać będzie, że wyrówna osiągnięcie Wojciecha Fibaka, który w 1977 roku również znajdował się na tej samej pozycji. Jeśli Polak wygra cały turniej, przebije wynik Fibaka i znajdzie się na dziewiątym miejscu, przeskakując także Rogera Federera.

Obecny rok jest dla Hurkacza zdecydowanie najlepszy w dotychczasowej karierze. Tenisista wygrał w tym roku dwa turnieje w Stanach Zjednoczonych, a do tego należy dołożyć świetne osiągnięcia na Wimbledonie. Znajduje to przełożenie w rankingu ATP Race, w którym brane są pod uwagę wyniki w danym roku. W tym momencie Hurkacz zajmuje w nim ósme miejsce. Jeśli utrzyma tę pozycję, to zagra w ATP Finals.

Hubert Hurkacz i Matteo Berrettini w piątek 9 lipca wyjdą na kort centralny jako pierwsi. Ich pojedynek rozpocznie się o godzinie 14.30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.