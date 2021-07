Łukasz Kubot ocenił szanse Huberta Hurkacza w półfinale Wimbledonu

W środę Hubert Hurkacz po rewelacyjnym meczu pokonał Rogera Federera w ćwierćfinale Wimbledonu. W meczu o finał jego rywalem będzie Matteo Berrettini (9. miejsce w rankingu ATP). Spotkanie rozpocznie się w piątek o godzinie 14:30.

Na temat szans Hurkacza w meczu półfinałowym wypowiedział się najlepszy polski deblista Łukasz Kubot, który w przeszłości dotarł do ćwierćfinału singlowego Wimbledonu. - Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czekamy na więcej. Ja wierzę, że Hubert będzie skoncentrowany i od początku będzie atakował Włocha - powiedział Kubot w rozmowie z Polsatem Sport.

- Myślę, że Hubert jest dojrzałym tenisistą i myśli o najbliższym spotkaniu. Wiadomo, że trudno nie myśleć o tym, co zrobił na korcie centralnym, bo pokonał samego Rogera Federera. Wierzę, że będzie skoncentrowany od początku do końca. To będzie wielkie spotkanie i ogromna stawka dla obu tenisistów. Wierzę, że kort centralny będzie sprzyjał Hubertowi - dodał także.

Tegoroczne osiągnięcie Hurkacza to nie jedyny sukces polskich tenisistów na kortach Wimbledonu. W 2012 roku Agnieszka Radwańska awansowała do finału turnieju, natomiast rok później Łukasz Kubot dotarł do ćwierćfinału, zaś Jerzy Janowicz do półfinału. Spośród turniejów Wielkiego Szlema to właśnie na trawiaste korty najbardziej sprzyjają polskim tenisistom.

- Uważam, że jest to spowodowane stylem gry. My Polacy mamy taki klimat, że połowę roku trenowaliśmy w hali na szybkich nawierzchniach. Odbijanie piłek na "szybkich" nawierzchniach powoduje, że Polacy czują się lepiej na kortach trawiastych - wyjaśnił Kubot.

Wimbledon. Gdzie i kiedy oglądać mecz Hurkacz - Berrettini?

Hubert Hurkacz i Matteo Berrettini w piątek 9 lipca wyjdą na kort centralny jako pierwsi. Ich pojedynek rozpocznie się o godzinie 14.30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.