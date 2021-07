Hubert Hurkacz odniósł w środę prawdopodobnie jedno z najważniejszych zwycięstw w swojej karierze. Polak pokonał w ćwierćfinale Wimbledonu legendarnego Rogera Federera 6:3, 7:6 (7:4), 6:0. Jeszcze wcześniej również dokonał czegoś wielkiego i wyeliminował wicelidera światowego rankingu Daniiła Miedwiediewa. 24-latek prezentuje na tegorocznej edycji turnieju niesamowitą formę i stoi właśnie przed szansą na największy sukces w swojej karierze, jakim byłby awans do pierwszego finału Wielkiego Szlema.

Wielka szansa przed Hubertem Hurkaczem. Półfinałowy pojedynek z Berrettinim

W półfinale rywalem Huberta Hurkacza będzie Matteo Berrettini. Włoch również na tegorocznym Wimbledonie prezentuje niezwykłą formę i dla niego również finał byłby największym sukcesem w karierze. Numer 9. światowego rankingu ATP w ćwierćfinale pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.Berrettini wcześniej tylko raz zagrał w półfinale turnieju Wielkiego Szlema. Miało to miejsce na US Open w 2019 roku. Wtedy Włoch przegrał z Hiszpanem Rafaelem Nadalem 6:7, 4:6, 1:6. Okazuje się, że walka w najlepszej czwórce turnieju była dla Berrettiniego "planem minimum".

Rekord Wimbledonu pobity! Niewiarygodny bój o finał

- Powiedziałbym, że teraz jest inaczej, ale jednocześnie też świetnie. Przed tamtym US Open z całą pewnością nie wiedziałem, że będę w stanie osiągnąć coś takiego. Po prostu rozgrywałem mecz za meczem i w pewnym momencie zorientowałem się, że jestem w półfinale. Rozpoczynając ten turniej, wiedziałem, że jestem w stanie to zrobić. Wiem też, że to jeszcze nie koniec. Tak więc jest inaczej. Przed tą imprezą czułem, że jestem teraz lepszym zawodnikiem. Wszystko, co teraz osiągam, jest wspaniałe, ale to nie jest coś, czego bym nie oczekiwał - powiedział przed piątkowym meczem Matteo Berrettini. - Mecz przeciwko Hubertowi będzie naprawdę trudny. Pokonał kolejno Daniiła i Rogera, czuje się dobrze. Pokonanie Federera w trzech setach znaczy, że gra dobrze. Ma jak na razie świetny sezon, wygrał turniej w Miami. Zapowiada się więc trudne spotkanie. Ale czuję, że jestem gotowy i pewny siebie - dodał.

Piątkowy półfinał będzie ich trzecim pojedynkiem w karierze. Dotychczas bilans jest 1:1. Włoch wygrał w 2018 roku w Australii, a rok później Polak triumfował w Miami.

Znamy godzinę meczu Huberta Hurkacza o wielki finał Wimbledonu

Wimbledon. Gdzie i kiedy oglądać mecz Hurkacz - Federer?

Hubert Hurkacz i Matteo Berettini w piątek 9 lipca wyjdą na kort centralny jako pierwsi. Ich pojedynek rozpocznie się o godzinie 14.30. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.