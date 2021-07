Poznaliśmy pierwszą finalistkę Wimbledonu. Przegrywała już 2:5. Historyczny wyczyn

Obie finalistki cieszyły się już w swojej karierze z triumfu w turnieju wielkoszlemowym. Australijka Ashleigh Barty była najlepsza w Roland Garrosie w 2019 roku. Natomiast Angelique Kerber (28. WTA) w 2016 roku, w najlepszym w swojej karierze triumfowała w Australian Open i US Open, a dwa lata później właśnie w Wimbledonie.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie będzie koniec Rogera Federera"

Hubert Hurkacz doprowadził Federera do rozpaczy. "Nie dziwię się"

Historyczny wyczyn Barty

Czwartkowy półfinał zdecydowanie lepiej rozpoczęła Barty. Po trzech gemach miała już pięć wygrywających piłek z forhendu i prowadziła 3:0. A potem pewnie utrzymała prowadzenie do końca seta. Miała znakomite statystyki, bo wygrała aż 86 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywalka 64 proc.), aż 86 proc. akcji przy siatce (6/7) i miała aż siedemnaście winnerów (Kerber osiem).

W drugiej partii Kerber zaczęła grać lepiej. Już w drugim gemie przełamała Australijkę. Później wydawało się, że jest w komfortowej sytuacji, bo prowadziła już 5:2. Barty wróciła jednak do znakomitej gry. Miała serię aż dziesięciu wygranych punktów z rzędu i doprowadziła do remisu. Po mistrzowsku rozegrała również tie-break. Prowadziła w nim już aż 6:0. Nie mająca już wtedy nic do stracenia Kerber, z uśmiechem na ustach, obroniła trzy piłki meczowe. Przy czwartej Niemka z forhendu zagrała jednak w siatkę.

W tym secie Barty wygrała aż 90 proc. punktów (18/20) po pierwszym serwisie, a Niemka 64 proc. Znów też Australijka dominowała w zagraniach kończących (21-8). Popełniła również mniej niewymuszonych błędów w całym spotkaniu (16-23).

- Angelique wydobyła ze mnie mój najlepszy tenis. Super mi się dziś grało. To był super mecz, chyba najlepszy dotychczas w tym turnieju - powiedziała Barty po pojedynku. Została ona pierwszą australijską tenisistką od 41 lat w finale Wimbledonu. W 1980 była nią Evonne Fay Goolagong Cawley, która wygrała ze słynną Amerykanką Chris Evert.

Barty awansowała zatem do drugiego finału turnieju wielkoszlemowego. Zmierzy się w nim ze zwyciężczynią meczu: Karolina Pliskova (Czechy, 13. WTA) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 4. WTA)

Rywal Huberta Hurkacza stanowczo przed meczem z Polakiem

W piątek odbędą się za to półfinały mężczyzn. Hubert Hurkacz (18. ATP) zagra z Włochem Matteo Berrettinim (9. ATP), a lider światowego rankingu, Serb Novak Djoković zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem (12. ATP).