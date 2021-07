Legenda tenisa zachwala Huberta Hurkacza. Dokonał niemożliwego!

Hubert Hurkacz zachwycił niemal wszystkich swoim występem w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Talent Polaka dojrzał również Mats Wilander trzykrotny triumfator Roland Garros (1982, 1985, 1988), Australian Open (1983, 1984, 1988) oraz zwycięzca US Open (1988). - On był dzisiaj po prostu za dobry. Wiadomo, że Federer nie jest teraz w szczytowej formie, ale Hurkacz choć raz sprawił, że [Szwajcar] wyglądał zwyczajnie. To naprawdę, naprawdę dobry tenisista - powiedział Szwed.

REKLAMA

Zobacz wideo "Duże areny służą Hurkaczowi. On się ich nie boi i nie dostaje gęsiej skórki"

- Kiedy brakuje ci meczów, możesz mieć trochę pewności siebie. Kiedy twój forehand nie działa, nie jest łatwo skupić się na reszcie gry, gdy twoja siła numer jeden nie funkcjonuje tak, jak powinna. Zaczyna zanikać czynnik zastraszenia gry z Federerem tak jak w przypadku każdego. Ale przede wszystkim to Hurkacz rozegrał niewiarygodnie solidny mecz i zasłużył na to zwycięstwo. Bardzo dobrze radził sobie z nerwami - dodał legendarny tenisista.

Hubert Hurkacz awansował do półfinału Wielkiego Szlema. Wimbledon okaże się szczęśliwym miejscem Polaka?

Hubert Hurkacz w tej edycji Wimbledonu notuje fantastyczne wyniki. Najpierw pokonał Włocha Lorenzo Musettiego (63. w rankingu ATP) 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, w kolejnej rundzie wyeliminował w trzech setach Amerykanina Marcosa Girona (66. ATP) 6:3, 6:2, 6:4, a w sobotę niespodziewanie łatwo wyeliminował Kazacha Alexandera Bublika (38. ATP) 6:3, 6:4, 6:2. Wtorkowe zwycięstwo z wiceliderem rankingu ATP Daniłem Miedwiediewem (2. ATP) 3:2 (2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3) dało nadzieje na kolejne sukcesy, co Hurkacz udowodnił w ćwierćfinale z Rogerem Federerem.

Fortuna! Kosmiczny mecz i kosmiczna wypłata dla Huberta Hurkacza za półfinał Wimbledonu!

Mats Wilander ma na swoim koncie sukcesy we wszystkich turniejach Wielkiego Szlema oprócz Wimbledonu. Na kortach trawiastych w Londynie szwedzki tenisista najdalej dotarł do ćwierćfinału. Dokonał tego trzykrotnie z rzędu w latach 1987-1989. Hubert Hurkacz w walce o finał Wimbledonu zmierzy się ze Włochem Matteo Berrettinim (9. ATP), który pokonał Felixa Augera-Aliassime (19. ATP) 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.