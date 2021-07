Jedno zdjęcie jak tysiąc słów. Ten wpis Huberta Hurkacza chwyta za serce

Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze znalazł się w tej fazie turnieju wielkoszlemowego. Tenisista z Wrocławia został także pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał seta do zera z Rogerem Federerem podczas Wimbledonu. Polak jest też trzecim tenisistą, który w trzech setach pokonał Rogera Federa - po Patricku Rafterze w 1999 roku i Rafaelu Nadalu w 2008 roku. Obaj dokonali tego podczas French Open.

Hubert Hurkacz komentuje wygraną z Rogerem Federerem. "Marzenia się spełniają"

Wygrana w minioną środę z Rogerem Federerem była dla Huberta Hurkacza tym bardziej wyjątkowa, że to Szwajcar był dla niego inspiracją podczas kariery tenisowej. "Cieszę się tym meczem, ale będę do niego taktycznie przygotowany. Roger jest wyjątkowym zawodnikiem, to co osiągnął w trakcie kariery, jest naprawdę niesamowite. No i jego styl gry - kapitalny. Był dla mnie wielką inspiracją. Nie będę zdenerwowany w trakcie pojedynku z Rogerem" - powiedział Hurkacz na konferencji prasowej. Polak po zakończeniu spotkanie opublikował zdjęcie z Federerem w mediach społecznościowych z dopiskiem "marzenia się spełniają".

Tenisista z Wrocławia nie krył wzruszenia po pokonaniu byłego lidera światowego rankingu ATP. Hurkacz nie spodziewał się, że uda mu się pokonać ikonę światowego tenisa. "Nie wiem, co powiedzieć. Zarówno sam mecz, jak i wszystko wokół niego było wyjątkowe. To spełnienie moich marzeń. Dziękuję za Wasz doping. Czy spodziewałem się, że pokonam Rogera? Szczerze mówiąc, to nie. Czekam teraz na więcej" - mówił Hurkacz w pomeczowym wywiadzie.

Hubert Hurkacz nadal musi czekać na swojego rywala w półfinale. Polak zmierzy się w meczu o finał Wielkiego Szlema ze zwycięzcą meczu pomiędzy Matteo Berrettinim a Felixem Auger-Aliassimem. W drugim półfinale o finał powalczą Novak Djoković oraz Denis Shapovalov. Z tego grona tylko Serb wygrywał turnieje wielkoszlemowe.