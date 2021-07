Tak świat zareagował na popis Huberta Hurkacza. "Wspaniała demolka mistrza". "Sensacja stulecia"

Hubert Hurkacz w fenomenalnym stylu pokonał legendarnego Rogera Federera 6:3, 7:6(4), 6:0 i awansował do półfinału Wimbledonu! Szwajcar momentami był wręcz bezradny w starciu z kapitalnie grającym Polakiem! Polak wręcz zniszczył legendarnego Rogera Federera i pierwsza raz w historii zagra w półfinale Wimbledonu. 24-latek do zwycięstwa potrzebował zaledwie trzech setów, a cały mecz zamknął w mniej niż dwie godziny!

Zachwyty nad popisem polskiego tenisisty

- Wspaniała demolka wielkiego mistrza - krzyczał brytyjski komentator Wimbledonu.

- 39-letni Federer przeżył jeden ze swoich najtrudniejszych dni w swoim ulubionym miejscu. Korcie, na którym doświadczył wielu radości w swojej karierze. Wiał był dokuczliwy, ale nie było to usprawiedliwieniem dla Szwajcara - zauważa Lluis Carles Perez z "Mundo Deportivo"

- Roger Federer oszołomiony przez Huberta Hurkacza, walka o dziewiąty tytuł Wimbledonu zakończona z szokujący sposób - pisze angielski "The Mirror". - Marzenia Rogera Federera legły w gruzach po tym, jak w ćwierćfinale został skołowany przez Hurkacza - dodaje BBC.

- Hubert Hurkacz posłał dziś 31 uderzeń kończących i popełnił tylko 12 niewymuszonych błędów. Przecież to są kosmiczne liczby w meczu z Rogerem Federerem - zauważa Dawid Żbik

Hubert Hurkacz przeszedł dziś nie tylko do historii polskiego, ale światowego tenisa. A może i nawet do historii całego sportu. Ależ się cieszę, bo tak bardzo na to zasłużył. Powodzenia dalej, spełniaj marzenia - dodaje komentatorka tenisa Joanna Sakowicz-Kostecka

- Tenisowa sensacja stulecia. Hubert Hurkacz wygrywa w ćwierćfinale na Wimbledonie z Rogerem Federerem 3-0 w setach. W trzecim secie pogrom Federera 6:0. Narodziła się nowa gwiazda polskiego sportu, wzór dla młodzieży. Skromny, pracowity - dodaje Andrzej Kostyra.

Zwycięstwo Polaka zauważył również prezydent Andrzej Duda. - Spektakularne zwycięstwo Huberta Hurkacza! Nasz Tenisista wygrał z Rogerem Federerem 6:3, 7:6 (7-4), 6:0 i awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu! Brawo! Gratulujemy! Dziękujemy i trzymamy kciuki! - napisał na Twitterze.